Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan Edremit'e Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan Edremit'e Ziyaret

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın\'dan Edremit\'e Ziyaret

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı ziyaret ederek, iki belediye arasında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

13.11.2024 08:38  Güncelleme: 08:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı makamında ziyaret etti ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Balıkesir' Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra her iki başkan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Hizmet binasında çalışanlar ile bir araya geldi. Ziyarette Edremit ve körfez bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyareti değerlendiren Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş "Belediyemizde misafir ettiğimiz Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Şubesi'nde çalışan emekçi arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın, İlçe Başkanımız Av. Emin Yalçıntaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Koordinatörü Yurt Yıldırım, yardımcılarım, meclis üyelerimiz ve müdürlerimizle birlikte Edremit'te gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hakkında görüşüp fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür ediyorum."dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Mehmet Ertaş, Ahmet Akın, Belediye, Politika, Edremit, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan Edremit'e Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:49 Ödüllü genç balerin evinde ölü bulundu Ödüllü genç balerin evinde ölü bulundu
08:30 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ’’100 bin TL aldı’’ iddiası Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ''100 bin TL aldı'' iddiası
08:03 Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir
07:29 Para nakil aracından 8 milyon euro çalan Yasemin yargılanıyor Para nakil aracından 8 milyon euro çalan Yasemin yargılanıyor
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
15:03 Avrupa Ligi’nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var
15:02 ’’Sahte doktor’’ iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı ''Sahte doktor'' iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı
14:52 Esenyurt’ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü Esenyurt'ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü
14:18 Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı
14:10 Aldatıldığını kocasının cenazesinde gözyaşı dökerken öğrendi Aldatıldığını kocasının cenazesinde gözyaşı dökerken öğrendi
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
13:55 İbrahim Yılmaz’ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu İbrahim Yılmaz'ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu
13:48 Roma, Montella’yı transfer etmek istiyor Roma, Montella'yı transfer etmek istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 09:16:33. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan Edremit'e Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.