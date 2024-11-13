Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın\'dan Edremit\'e Ziyaret

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı makamında ziyaret etti ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Balıkesir' Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra her iki başkan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Hizmet binasında çalışanlar ile bir araya geldi. Ziyarette Edremit ve körfez bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyareti değerlendiren Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş "Belediyemizde misafir ettiğimiz Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Şubesi'nde çalışan emekçi arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın, İlçe Başkanımız Av. Emin Yalçıntaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Koordinatörü Yurt Yıldırım, yardımcılarım, meclis üyelerimiz ve müdürlerimizle birlikte Edremit'te gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hakkında görüşüp fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür ediyorum."dedi. - BALIKESİR