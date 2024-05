Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kırsal Mahallelerde Hıdırellez Hayırlarına Katıldı

Yerel

Kırsal mahallelerde düzenlenen Hıdırellez hayırlarına katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Balıkesir benim ailem diye boşuna söylemiyorum. Bu şehrin her bir köşesi benim yuvam" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kırsal mahallelerin düzenlediği geleneksel Hıdırellez hayırlarına katıldı. Karesi ilçesi Tatlıpınar, Altıeylül ilçesi Halalca ve Balya ilçesi Yenikavak kırsal mahallelerinin düzenlediği hayırlarda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ahmet Akın'a; büyük küçük her yaştan vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Kendisini; içtenlik ve sevecenlikle karşılayan vatandaşların her biriyle sohbet eden Başkan Akın aynı zamanda gittiği kırsal mahallelerde incelemelerde bulunarak ihtiyaç duyulan hizmetleri not aldı.

At yarışını izledi

Halalca kırsal mahallesinde hayır yemeklerinin yenilmesinin ardından düzenlenen at yarışına da katılarak at üstünde davul ve zurna eşliğinde yarışı başlatan Başkan Ahmet Akın, yarışı sonuna kadar ilgiyle izledi.

"Her fırsatta kırsal mahallelerimizi ziyaret ediyorum"

Balıkesir'in her bir yöresinin çok güzel olduğunu, insanının da sıcakkanlı ve sevecen olduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Akın "Balıkesir benim ailem diye boşuna söylemiyorum. Bu şehrin her bir köşesi benim yuvam. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Hıdırellez hayırlarında hemşehrilerimizle bir araya geldik. Her fırsatta, kırsal mahallelerimizi ziyaret ediyorum. Çünkü bu zamana kadar en çok onlar ihmal edildi. Onların; yaşam standardını yükseltecek, daha çok kazanmasını sağlayacak hizmet ve yatırımlarımızı hayata geçireceğiz" dedi. - BALIKESİR