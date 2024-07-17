Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dilencilere Cezai İşlem Uyguladı

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Balıkesir'de dilencilere geçit vermeyen Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kendi sorumluluk alanında bulunan caddelerde, vatandaşların dini duygularını istismar ederek para isteyen şahısları yakalayıp cezai işlem uyguladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dilencilik yaparak çevreye rahatsızlık veren şahıslara göz açtırmıyor. Balıkesir'in en işlek caddelerinde; vatandaşların dini ve insani duygularını istismar eden kişileri yakalayarak cezai işlem uygulayan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kendi sorumluluk alanlarında görevlerini özverili bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor. - BALIKESİR