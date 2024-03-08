Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç Dalış Köyü\'nü Açtı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın vizyonuyla hayata geçirilen Gömeç Dalış Köyü, görkemli bir organizasyonla açıldı. Tam donanımlı bir şekilde oluşturulan engelli uyumlu dalış köyünü oldukça beğendiklerini ifade eden dünya şampiyonu rekortmen sporcular, böyle donanımlı bir tesisin dünyada eşi olmadığını ifade etti.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gömeç ilçesinde mavi bayrağın dalgalandığı Güvercin ve Martı koyları ile Karaağaç, Pelitköy İçmeler ve Mavi Bayraklı Pelitköy Bağlarburnu Sahili'ni kapsayan alanda oluşturduğu Dalış Köyü'nün açılışını görkemine yakışır bir şekilde gerçekleştirdi. 2022 yılı Ekim ayında açılışı yapılan Balıkesir'in değerleri ile mitolojik kahramanların sergilendiği Su Altı Heykel Galerisini de içine alan Dalış Köyü açılış programı, sunucu ve yapımcı Savaş Karakaş'ın "Sudaki İzler" adlı Gömeç belgeseli, Bülent Çalımlı'nın sunumuyla "Ayvalık Gömeç Sualtı Dünyası" video gösterimi, Ufuk Koçak'ın 'Kariyer için motivasyon' sunumu ve Şahika Ercümen'in "Tek Nefes ile 100 Metre" video gösterimiyle başladı.
Dünyanın dört bir tarafında daldığını, 7 denizleri gördüğünü ama böyle bir dalış merkezi görmediğini söyleyen yapımcı Savaş Karakaş, herkesin gelip görmesini ve burada dalış yapmasını tavsiye etti.
"Burayı dünyaya tanıtmamız lazım" diyen Sualtı Görüntüleme Uzmanı Bülent Çalımlı ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Dalış Köyü projesinin, Türkiye'de bir benzerinin olmadığını ifade etti.
Dünya Dalış Rekortmeni Milli Sporcu Şahika Ercümen de Dalış köyüne geldiği andan itibaren içinde çok güzel umutlar canlandığını, kendisinden sonra gelen genç dalgıçların çok daha iyi imkanlarda yetişmesini sağlayacağını ve Dalış Köyü'nün herkese çok şey katacağını söyledi.
1999 Gölcük depreminde üç gün göçük altında kalarak iki bacağını kaybettikten sonra hayata tutunmak için dalış sporuyla ilgilenmeye başlayan Türkiye'nin ilk engelli dalış eğitmeni, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Ufuk Koçak, su altı dünyasının kendini bulduğu yer olduğunu söyleyerek, Gömeç Dalış Köyü'nü engelli sporcuların da yetişebileceği bir tesis olması dolayısıyla çok beğendini dile getirdi.
Büyükşehir Belediyesi'nin Dalış Köyü proje ortaklarından Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, "Bir şeye başladık, neler çıktı gördünüz. Daha neler çıkacak onları da göreceksiniz. Ben bu konuda çok mutluyum" dedi.
Gömeç'e böyle bir eser kazandırmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Gömeç'in doğal güzelliklerini artık dalış severlerle buluşturacak güzel bir mekan oldu. Gerçekten çok güzel bir açılış oldu. Arkadaşlarımız bu konuda çok iyi hazırlanmışlar. Güzel bir kalabalıkla açılışımızı gerçekleştirdik. Şimdiden bu gösteriyor ki Gömeç Dalış Kulübü marka olma yolunda hızla ilerliyor. Şahika hanımdan da her zaman desteklerini bekliyoruz. Dalış severlerin çok rahat gelebilecekleri, herkesin kendi bütçesiyle çok rahat konaklayabileceği ve eğitimin aldıktan sonra tekrar gelebileceği her türlü donanıma sahip bir tesis. Aynı zamanda engellilerin de karadan direkt hizmet alıp, engellerini aşarak dalış eğitimi alabileceği bir yer. İtfaiyeciler de arama kurtarma çalışmalarında almaları gereken eğitimleri burada alabilecekler" diye konuştu.
Konuşmaların ardından açılış dalışını; Dalış Rekortmeni Milli Sporcu Şahika Ercümen ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Dünya Şampiyonu Balıkesirli Milli Sporcu Toprak Toprak gerçekleştirdi. Türkiye'nin ilk engelli dalış eğitmeni, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Ufuk Koçak ve Sualtı Görüntüleme Uzmanı Bülent Çalımlı da dalış etkinliği yaparak Gömeç'in mavi sularının etkileyici dünyasını keşfettiler.
Dalış Köyü kapsamında Su Altı Akademisi de oluşturuldu. Akademide; sportif dalışlar, kurumsal dalışlar, bilimsel dalışlar, engelli dalışları, teknik dalışlar ve arama kurtarma eğitimleri verilecek. Ayrıca fotoğraf atölyeleri, cankurtaran yarışları, triatlon yarışları ve yelken yarışları başta olmak üzere birçok atölye ve aktivite yapılacak.
Altyapısı ve yüzölçümü açısından Türkiye'nin ilk dalış köyü merkezi olma özelliğini taşıyan tesis, engelli vatandaşların kullanımı göz önüne alınarak planlandı. Dalış Köyü, tüm dalıcı eğitim seviyelerinde uluslararası sertifika alma imkanı sunuyor. Doğal taş ve ahşap kullanılarak çevreyle uyumlu bir şekilde inşa edilen eğitim biriminin yanı sıra; proje alanında 400 metrelik halk plajı, engelliler için iskele, 9 bin metrekarelik çadır kamp alanı, 2 bin 500 metrekarelik dinlenme ile 2 bin 500 metrekarelik sosyal donatı alanları ve restoran yer alıyor. - BALIKESİR
Son Dakika › Yerel › Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç Dalış Köyü'nü Açtı - Son Dakika
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