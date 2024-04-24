Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tarla Yollarını Düzenliyor - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tarla Yollarını Düzenliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tarla Yollarını Düzenliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kırsal mahallelerde tarla yolu düzenleme çalışmalarını hızla başlattı. Büyükşehir, 4 milyon dönüme yakın tarım arazisinde tarla yolu düzenleme çalışmaları yapıyor.

24.04.2024 14:28  Güncelleme: 14:31
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kırsal mahallelerin en önemli isteklerinden olan tarla yolları çalışmalarını hızla başlattı. Büyükşehir, 4 milyon dönüme yakın tarım arazisinde tarla yolu düzenleme çalışmaları yapıyor.

Tarıma ve kırsal mahallere ayrı bir önem veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, göreve geldiği günden bu yana muhtarlar ve kırsal mahalle sakinleriyle dirsek temasını bırakmadı. Kırsal mahallelerde tarımsal üretim yapan Balıkesirlilerin talepleri üzerine Başkan Ahmet Akın, tarla yollarının düzenlenmesi için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na talimat verdi. Bunun üzerine; bugüne dek 8 ilçede tarla yolu düzenleme çalışmalarını tamamlayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Bandırma'nın Aksakal Kırsal Mahallesi'nde de yeni tarla yolları açma ve mevcut yolları düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu sayede tarımla geçinen Balıkesirliler: ekim ve hasat dönemlerinde arazilerine daha konforlu şekilde ulaşabilecek, traktörler ve tarımsal ekipmanların yıpranma süreleri uzayacak. Yeni açılan yollar sayesinde ulaşım mesafeleri kısalan çiftçiler, yakıt giderlerinden de tasarruf edebilecek. Ayrıca bozuk yollar nedeniyle tarımsal araç devrilmesi sonucu meydana gelen can kayıplı trafik kazaları önlenecek.

'20 İlçeye 'de aynı hizmet'

Kırsal kalkınmaya yönelik destekleriyle üreticilerin her daim yanında olacaklarını belirten Başkan Ahmet Akın, 'Tarla yollarımızın hepsini düzenleyerek üreticilerimizin tarımsal alanlara sorunsuz şekilde ulaşmalarını sağlayacağız. Zeytinliklerimizi de unutmadık, o bölgelerde de tarla yolu düzenleme çalışmalarımız devam edecek. Uygulamamızı diğer ilçelerimizde sürdüreceğiz. Bölgelerdeki incelemelerimiz devam ediyor" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tarla Yollarını Düzenliyor - Son Dakika

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