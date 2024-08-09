Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yeni Doğum Yapan Anneleri Unutmuyor

Yerel

Balıkesir'de doğan her canlının yanında yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın; yeni doğum yapan annelerin hayatını kolaylaştırmak ve bir nebze katkıda bulunmak adına çağrı merkezine başvuran annelere "Hoş Geldin Bebek" paketleri gönderiyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yeni doğum yapmış annelere ve hamilelere 'Hoş Geldin Bebek' paketleri hediye ediliyor. 444 40 10 numaralı Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi halinde görevliler, kayıt oluşturarak en kısa sürede belirtilen adrese 'Hoş Geldin Bebek' paketlerini teslim ediyor.

Anneler uygulamadan oldukça memnun

'Hoş Geldin Bebek' paketi uygulamasından oldukça memnun kaldığını belirten yeni doğum yapmış anne Gülten Çelik "Hoş Geldin Bebek kampanyasını duydum, Büyükşehir Belediyemizi aradım. Onlar da hemen getirdiler. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a teşekkür dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

İçinde tüm ihtiyaçları barındırıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla gerçekleştirdikleri "Hoş Geldin Bebek" projesi hakkında bilgi veren Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serpil Kara "Hamile annelerimiz, doğum yapan annelerimiz bize ulaştığı takdirde çağrı merkezimiz 444 40 10'u aradıktan sonra bizim ekiplerimiz aileleri telefonla arıyorlar. Evlerimize teker teker gidip 'Hoş Geldin Bebek' çantalarımızı annelerimize ulaştırıyoruz. Bebeklerimize, sağlıklı bir gelecek hazırlamayı hedefliyoruz. Bebek çantamızın içerisinde; bebek bezi, ıslak mendil, nevresim takımı, yeni doğan zıbın seti, annelerin hayatını kolaylaştıracak 'Çocuk Yetiştirmede Temel Beceriler' adlı kitabımız bulunmaktadır. Şu ana kadar ulaştığımız anne ve bebek sayımız 407. Bu bebeklerimizin evinde; belediyemizin, Ahmet Başkan'ımızın, gönderdiği bir bebek çantası mevcut. Ahmet Başkan'ımızın bu ince düşüncesi için annelerimiz ve bebeklerimiz adına ben teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR