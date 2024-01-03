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Balıkesir Büyükşehir, eğitimli şoförlerle kaliteli ulaşım hizmeti sağlıyor

BALIKESİR - Vatandaşların güvenliğini ve konforunu ön planda tutarak günlük ortalama 33 bin yolcuya, 296 otobüs şoförüyle hizmet veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şoförlerinin eğitimlerini ara vermeden devam ettiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın, Balıkesir halkına güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sağlanması amacıyla 2019 yılından bu yana belirli periyotlarda otobüs şoförlerine aldırdığı eğitimler aralıksız devam ediyor. İl genelinde; 220 hatta, bin 394 seferle günlük ortalama 33 bin yolcuya, 296 otobüs şoförüyle hizmet veren Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Toplu Taşıma AŞ şoförleri, çözüm odaklı iletişim eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladı. İletişim becerilerini geliştirmeye, zorlukları proaktif bir şekilde kurumsal farkındalığı vurgulayarak hizmet anlayışını mükemmelleştirmeye yönelik eğitimler sayesinde otobüs şoförleriyle yolcular arasında güler yüzlü ve saygılı bir iletişim gerçekleşiyor.

Eğitimler uygulamaya yansıyor

Yakın zamanda Balıkesir Merkez'de ve Bandırma ilçesinde otobüslerde fenalaşan vatandaşları da en hızlı ve soğukkanlı şekilde hastaneye yetiştiren Büyükşehir'in şoförleri aldıkları eğitimleri görevlerini yaparken etkin bir biçimde uyguluyor.

Şoförler eğitimlerden memnun

Kendilerine verilen eğitimlerden oldukça memnun olduklarını dile getiren büyükşehir Belediyesi şoförleri; psikolojik olarak desteklendiklerini, yolculara nasıl davranmaları gerektiği, nasıl daha iyi hizmet sunacaklarını öğrendiklerini dile getirdiler.