Balıkesir Büyükşehir gençleri tercih döneminde yalnız bırakmıyor - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir gençleri tercih döneminde yalnız bırakmıyor

Balıkesir Büyükşehir gençleri tercih döneminde yalnız bırakmıyor
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu boyunca yalnız bırakmadığı gençlerin tercih döneminde de yanında olmaya devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu boyunca yalnız bırakmadığı gençlerin tercih döneminde de yanında olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda sona eren YKS'den sonra şimdi de en önemli dönemeç olan tercih dönemi başladı. Büyükşehir Belediyesi, alanında uzman eğitimci ve kurumlarla birlikte gençlere uygun tercih yapma konusunda destek oluyor.

Randevu alınarak tercih yapılacak

Gençlerin hayallerindeki mesleğe ve geleceğe atacakları büyük adımda yanında olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, seçkin kurumlarla iş birliği içerinde gençlere yol gösterecek. Heyecanlarına ortak olmak ve doğru kararı almalarında destek olmak amaçlı tercih desteği verecek olan YKS Tercih Destek Merkezleri'nden, 31 Temmuz gününe kadar randevu alınabilecek. BALMEK binaları da dahil olmak üzere 20 ilçede 20 farklı noktada tercih desteği verecek olan Büyükşehir, alınan randevular sonucunda sırayla gençlere yardımcı olacak.

20 ilçede tercih desteği

Geleceğini şansa bırakmak istemeyen gençler için en kritik dönemeç olan tercih döneminde, uzman kadro eşliğinde gençlerin puanlarına ve hayallerine göre tercih listeleri oluşturulacak. Merkez ilçeler için Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan tercih desteği, Ayvalık'ta 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezinde, Balya'da BALMEK Binasında, Bandırma'da Ek Hizmet Binasında, Bigadiç'te BALMEK Binasında, Burhaniye'de Ek Hizmet Binasında, Dursunbey'de BALMEK Binasında, Edremit'te Ek Hizmet Binasında, Erdek'te Erdek Belediyesi Halk Masasında, Gömeç'te BALMEK Binasında, Gönen'de Ek Hizmet Binasında, Havran'da BALMEK Binasında, İvrindi'de BALMEK Binasında, Kepsut'ta BALMEK Binasında, Manyas'ta BALMEK Binasında, Marmara'da Marmara Adalar Belediyesi Merkez Binasında, Savaştepe'de BALMEK Binasında, Sındırgı'da BALMEK Binasında ve Susurluk'ta da BALMEK Binasında hizmet verecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir gençleri tercih döneminde yalnız bırakmıyor - Son Dakika

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