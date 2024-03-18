Balıkesir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Balıkesir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Programı Düzenlendi

Balıkesir\'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Programı Düzenlendi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109 uncu Yıl Dönümü dolayısıyla Balıkesir'de program düzenlendi.

18.03.2024 13:43
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109 uncu Yıl Dönümü dolayısıyla Balıkesir'de program düzenlendi. Balıkesir Şehitliği'nde başlayan program daha sonra düzenlenen tiyatro ile devam ederken Çanakkale Savaşlarına katılan Balıkesir Lisesi Keşşaflarını uğurlama ritüeli canlandırıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen programda ilk olarak Balıkesir Şehitliği'nde Anma Töreni düzenlendi. Çelenk sunumu ile başlayan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Hv. Plt. Bnb. Gökhan Kadıçeşme günün anlam ve önemine belirten konuşma yaptı. Şehitlik Defterinin imzalanmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından dua edildi. Programa katılanlar daha sonra şehit kabirlerini ziyaret ederek şehit aileleri ve yakınlarına sabırlar dileyip karanfil bıraktı.

"Vatan Sağ Olsun"

Vali Ustaoğlu daha sonra imzaladığı Şehitlik Defteri'nde "Çanakkale Zaferi'nin 109 uncu yıldönümü ve 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle, tarih boyunca gurur kaynağımız olan ve canı pahasına verdiği mücadelelerle başka milletlere de emsal olan Aziz Şehitlerimize en derin minnet ve şükran duygularımızı sunmak için huzurunuzdayız. Vatan için, rütbelerin en büyüğü olan şehitlik mertebesine eriştiniz. Vatan ve istiklal için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak tarih boyunca gurur kaynağı büyük zaferlere imza attınız. Tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı ve bir varoluş mücadelesi olan bu zafer ile tüm dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirttiniz. Sizlerin sayesinde, vatanımız hür ve bağımsız ayaktadır. Bu şuur ve irade hala canlı ve diridir. Aziz Şehitlerimiz, Müsterih olun. İzinizde çok vatan evladı var. Çanakkale ruhu, milletimizin ecdadından devraldığı bağımsızlık ülküsünü gelecek nesillere daha güçlü şekilde teslim edeceği kutsal bir değerdir. Mehmet Akif'in; "Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana/ Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana" mısralarındaki duygularla; Vatan Sağ Olsun. Ruhlarınız Şad Olsun." ifadelerine yer verdi.

"Kurtuluş Yolu" Tiyatrosu Gururlandırdı

Vali İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Şehitliği'ndeki törenin ardından Avlu Kongre Merkezinde düzenlenen programa katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Esra Koca yaptı. Konuşmanın ardından Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Kurtuluş Yolu" adlı tiyatro ile salonda coşkulu ve duygu dolu anlar yaşandı. Vali İsmail Ustaoğlu programın ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti. Dernek başkan ve üyeleriyle sohbet eden Vali Ustaoğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109 uncu Yıl Dönümü dolayısıyla tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiklerini dile getirdi.

Keşşaflar cepheye uğurlandı

Vali Ustaoğlu ziyaretlerin ardından; Balıkesir'de öğrencilerinin tamamı cepheye gittiği için hiç mezun veremeyen Balıkesir Lisesi'nin öğrencilerini temsilen düzenlenen "Keşşaf Birliği Uğurlama Töreni"ne katıldı. Balıkesir Valiliği önünden uğurlanan temsili askerler Vali Ustaoğlu'na Şanlı Türk Bayrağı teslim etti. Tarihi Balıkesir Lisesi önünden başlayan yürüyüşle savaş döneminde askerlik şubesi olarak kullanılan binaya gelen keşşaflara sülüsleri verilerek Zağnos Paşa Camisi önünde ellerine kına yakıldı. Çanakkale Marşı eşliğinde yürüyüşlerine devam eden Balıkesir Liseli Keşşaflar Balıkesir Valiliği önünde Vali İsmail Ustaoğlu'na Türk Bayrağı teslim etti. Balıkesir Liseli Keşşaflar daha sonra Tren Garından cepheye temsili olarak uğurlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Çanakkale, Balıkesir, 18 Mart, Yerel, Son Dakika

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