Balıkesir'de 22 yıldır konuklarını ağırlayan Gülsüm Yalazı - Son Dakika
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Balıkesir'de 22 yıldır konuklarını ağırlayan Gülsüm Yalazı

Balıkesir\'de 22 yıldır konuklarını ağırlayan Gülsüm Yalazı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Gülsüm Yalazı, Kazdağları'nda kurduğu mekanda 22 yıldan beri konuklarını ağırlıyor. Yalazı, gözlemeden ev yemeklerine kadar çeşitli yiyecekler hazırlayarak doğayı ve hayatı çok sevdiğini söylüyor.

07.05.2024 12:43  Güncelleme: 12:45
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 çocuk annesi Gülsüm Yalazı, 22 yıldan beri Kazdağları'nda konuklarını ağırlıyor. Gözlemeden ev yemeklerine kadar değişik yiyecekler hazırlayan Yalazı, hayatı ve doğayı çok sevdiğini söyledi.

Edremit'in kırsal Çamcı Mahallesi'nden Gülsüm Yalazı, Kazdağları'nda Edremit-Yenice yolunun kenarında kurduğu mekanda 22 yıldan beri konuklarını ağırlıyor. 'Gülsüm Ana' adını verdiği tesislerde yılın 12 ayı hizmet veren 71 yaşındaki Gülsüm Yalazı, bu güne kadar on binlerce insanı ağırladı. Çok sayıda arayanının olduğunu söyleyen Yalazı, çok büyük bir ailesinin olduğunu ifade ediyor. İşini severek yaptığını vurgulayan Gülsüm Yalazı, "Ben buraya 22 yıl önce çıktım. Bu sene 22. yılım oluyor. Bir yıl da daha önce yol kenarında ekmek satarak başladım. Sonra gözleme derken yer değiştirmem gerekti. Buraya çeşmenin başına çıktım. Oradan oraya sürüklene sürüklene Yaradanım çok güzel bir yere çıkardı. Şöyle diyeyim. Madem Yaradan beni böyle sürüklediyse böyle işi yapıyorsam, görevimizi tam yapmalıyız. Çevreyi korumamız lazım. Ben çıktığım günden beri hiç kaybetmedim. Gelenlerim sürekli takip ediyor. Şu anda büyük bir ailem olduğuna inanıyorum. Her yerden arayanım çok. Gündüz sabah kahvaltısı veriyorum. Kahvaltıda sınırımız yok. Hangi saatte gelseniz kahvaltımız var. Şu an oğlak güvecine de başladım. Kuru fasulye, sac kavurma, fırında kaşarlı köfte. ve pilavımız oluyor, menemeniniz oluyor. Geçenlerde gelenler oldu, 'yemek var mı' dediler. 'Ana olur da yemek olmaz mı, ana olur da hiç aç bırakır mı' dedim. Çok memnunum. Severek yapıyorum. Ben şöyle hayatı, doğayı çok seviyorum. Çiçeği, böceği, insanları çok seviyorum ve herkesi buraya nefes almak için bekliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de 22 yıldır konuklarını ağırlayan Gülsüm Yalazı - Son Dakika

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