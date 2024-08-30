Balıkesir'de 30 Ağustos coşkusu - Son Dakika
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Balıkesir'de 30 Ağustos coşkusu

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Balıkesir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşku ile kutlandı. Halkoyunları ve resmi geçit töreninin vatandaşlarca büyük alkış aldığı törenlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Atatürk'ün gösterdiği yolda biz ilerlemeye devam edeceğiz' dedi. Törenlere Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Garnizon Komutanı Hüseyin Duman ve diğer birçok sivil ve askeri erkan katıldı.

30.08.2024 20:55  Güncelleme: 21:00
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Balıkesir'de 30 Ağustos coşkusu

BALIKESİR - 30 Ağustos Zafer Bayramı, Balıkesir'de coşku ile kutlandı. Halkoyunları ve resmi geçit töreninin vatandaşlarca büyük alkış aldığı törenlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Atatürk'ün gösterdiği yolda biz ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı Balıkesir'de kutlandı. Atatürk Stadı önünde yapılan kutlamalar Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman'ın halkı selamlayıp, bayramını tebrik etmesi ile başladı. Şiirlerin okunduğu törenler, 15 Temmuz Anadolu Lisesi öğrencilerinin halk oyunları gösterisi ile sürdü. Törenlerde Jandarma komandoları mehter marşlar eşliğinde gösterilerini sundu. Resmi geçit anında halkı selamlayan askerler ise büyük alkış topladı. Törenlerin sonunda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "30 Ağustos Zafer Bayramımız. Bu topraklar için şehit olan tüm kahramanlarımızın mekanları cennet olsun. Bu toprakları bize vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu şad olsun. Balıkesir genelinde milli birlik ve beraberlik esastır. Bu topraklarda ilk kurşun ve son kurşun atıldı. Atatürk'ün gösterdiği yola biz devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizin Zafer Bayramını yürekten kutluyorum" dedi.

Törenlere Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Garnizon Komutanı Hüseyin Duman, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ferit Gündoğdu, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Nurettin Alkan ile çok sayıda sivil ve askeri erkan katıldı.

Kaynak: İHA

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