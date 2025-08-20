Balıkesir'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.10'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 4.54 kilometre olarak ölçüldü. - BALIKESİR