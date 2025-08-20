Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.10'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 4.54 kilometre olarak ölçüldü. - BALIKESİR
Balıkesir'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem
