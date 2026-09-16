Balıkesir'de Ahilik Haftası'nda 5 bin kişilik lokma hayrı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir'de Ahilik Haftası'nda 5 bin kişilik lokma hayrı yapıldı

Balıkesir\'de Ahilik Haftası\'nda 5 bin kişilik lokma hayrı yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BESOB tarafından Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Balıkesir Küçük Sanayi Sitesi'nde Mevlid-i Şerif ve lokma hayrı gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 bin kişilik lokma, KÜÇÜKSAN esnafının yoğun ilgisiyle kısa sürede tükendi.

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Mevlid-i Şerif ve lokma hayrı gerçekleştirildi.

Balıkesir Küçük Sanayi Sitesi'ndeki Umum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası hizmet binasında düzenlenen programa esnaf ve sanatkarlar katıldı.

Programda konuşan BESOB Başkanı Rıza Tekin, Ahilik kültürünün esnaf ve sanatkarların çalışma hayatına ve toplumsal ilişkilerine yön veren köklü bir anlayış olduğunu söyledi.

Ahiliğin yalnızca geçmişten günümüze aktarılan bir gelenek olmadığını belirten Tekin, "Ahilik; alın terini, emeği, dürüstlüğü, helal kazancı, dayanışmayı ve kardeşliği esas alır." dedi.

KÜÇÜKSAN'da gerçekleştirilen lokma hayrının da Ahilik kültürünün önemli değerlerinden paylaşma ve dayanışmayı yansıttığını ifade eden Tekin, esnafın kent ekonomisine sağladığı katkıya dikkati çekti.

Tekin, "Esnafımızın kazancı sadece kendi hanesine değil, bulunduğu sokağa, mahalleye, ilçeye ve şehrin ekonomisine katkı sağlar. Bir dükkanın kepengini açması, bir ustanın çırağına meslek öğretmesi, bir esnafın komşusunun derdine ortak olması aslında Ahilik kültürünün günlük hayatımızdaki yansımalarıdır." diye konuştu.

BESOB olarak Ahilik kültürünü yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı önemsediklerini vurgulayan Tekin, "Çünkü biliyoruz ki esnaf güçlü olursa şehir güçlü olur. Esnaf dayanışma içerisinde olursa toplum da güçlenir." ifadelerini kullandı.

Balıkesir İl Müftü Yardımcısı Ramazan Orhanlı tarafından duaların okunmasının ardından yaklaşık 5 bin kişilik lokma hayrı gerçekleştirildi.

KÜÇÜKSAN esnafının yoğun ilgi gösterdiği lokma kısa sürede tükendi. BESOB Başkanı Rıza Tekin, programa katılan misafirlerle yakından ilgilendi.

BESOB'un Ahilik Haftası etkinlikleri, 17 Eylül Perşembe günü İbrahim Bodur Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek belge dağıtım töreniyle sona erecek.

Törende başarılı öğrencilere kalfalık, ustalık ve işyeri açma belgeleri verilecek.

Kaynak: İHA

Bursa Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ahilik Haftası, Balıkesir, Ekonomi, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de Ahilik Haftası'nda 5 bin kişilik lokma hayrı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı
Bakan Çiftçi: Örgüt üyeleri yurt dışına kaçsa da yakalanıp iade ediliyor Bakan Çiftçi: Örgüt üyeleri yurt dışına kaçsa da yakalanıp iade ediliyor
Atakum’da yanlış hedefe ateş Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı Atakum'da yanlış hedefe ateş! Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı
Şanlıurfa’da döner bıçaklı kavga kamerada Dehşete düşüren anlar kamerada Şanlıurfa'da döner bıçaklı kavga kamerada! Dehşete düşüren anlar kamerada
Arjantin’de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava Arjantin'de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava
Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı

15:04
Suudi Arabistan’a çifte saldırı Dev tesis ve hava üssü vuruldu
Suudi Arabistan'a çifte saldırı! Dev tesis ve hava üssü vuruldu
14:50
100 yıl içinde yok olma riski taşıyan şehirler Listede Türkiye’den iki il var
100 yıl içinde yok olma riski taşıyan şehirler! Listede Türkiye'den iki il var
14:31
Fenerbahçe resmen açıkladı İşte Asensio’nun sahaya çıkacağı maç
Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Asensio'nun sahaya çıkacağı maç
14:26
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
14:16
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti Okul kantinlerinde yeni dönem
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti! Okul kantinlerinde yeni dönem
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 15:28:27. #.0.3#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Ahilik Haftası'nda 5 bin kişilik lokma hayrı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement