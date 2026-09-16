Balıkesir\'de Ahilik Haftası\'nda 5 bin kişilik lokma hayrı yapıldı

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Mevlid-i Şerif ve lokma hayrı gerçekleştirildi.

Balıkesir Küçük Sanayi Sitesi'ndeki Umum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası hizmet binasında düzenlenen programa esnaf ve sanatkarlar katıldı.

Programda konuşan BESOB Başkanı Rıza Tekin, Ahilik kültürünün esnaf ve sanatkarların çalışma hayatına ve toplumsal ilişkilerine yön veren köklü bir anlayış olduğunu söyledi.

Ahiliğin yalnızca geçmişten günümüze aktarılan bir gelenek olmadığını belirten Tekin, "Ahilik; alın terini, emeği, dürüstlüğü, helal kazancı, dayanışmayı ve kardeşliği esas alır." dedi.

KÜÇÜKSAN'da gerçekleştirilen lokma hayrının da Ahilik kültürünün önemli değerlerinden paylaşma ve dayanışmayı yansıttığını ifade eden Tekin, esnafın kent ekonomisine sağladığı katkıya dikkati çekti.

Tekin, "Esnafımızın kazancı sadece kendi hanesine değil, bulunduğu sokağa, mahalleye, ilçeye ve şehrin ekonomisine katkı sağlar. Bir dükkanın kepengini açması, bir ustanın çırağına meslek öğretmesi, bir esnafın komşusunun derdine ortak olması aslında Ahilik kültürünün günlük hayatımızdaki yansımalarıdır." diye konuştu.

BESOB olarak Ahilik kültürünü yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı önemsediklerini vurgulayan Tekin, "Çünkü biliyoruz ki esnaf güçlü olursa şehir güçlü olur. Esnaf dayanışma içerisinde olursa toplum da güçlenir." ifadelerini kullandı.

Balıkesir İl Müftü Yardımcısı Ramazan Orhanlı tarafından duaların okunmasının ardından yaklaşık 5 bin kişilik lokma hayrı gerçekleştirildi.

KÜÇÜKSAN esnafının yoğun ilgi gösterdiği lokma kısa sürede tükendi. BESOB Başkanı Rıza Tekin, programa katılan misafirlerle yakından ilgilendi.

BESOB'un Ahilik Haftası etkinlikleri, 17 Eylül Perşembe günü İbrahim Bodur Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek belge dağıtım töreniyle sona erecek.

Törende başarılı öğrencilere kalfalık, ustalık ve işyeri açma belgeleri verilecek.