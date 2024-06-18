Balıkesir'de Anız Yangınında 20 Hektar Tarım Arazisi ve 60 Hektar Ormanlık Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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Balıkesir'de Anız Yangınında 20 Hektar Tarım Arazisi ve 60 Hektar Ormanlık Alan Zarar Gördü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Bigadiç ilçesinde çıkan anız yangınına müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında 20 hektar tarım arazisi ve 60 hektar ormanlık alan zarar gördü.

18.06.2024 09:11
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Bigadiç ilçesi Çağış Mahallesi ile Çömlekçi Mahallesi arasında anızdan çıkarak ormana sıçrayan yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Yangında ilk belirlemelere göre, 20 hektar tarım arazisi ile 60 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bigadiç ilçesi Çağış Mahallesi ile Çömlekçi Mahallesi arasında saat 15.30 civarında çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede yayılan alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri koordineli olarak müdahale etti.

Yangına 6 itfaiye aracı, 3 hizmet aracı, 4 tanker, 3 kepçe, 3 dozer ve 50'ye yakın personel ile müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerine; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü iş makinesi, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ile Balıkesir Jandarma Komutanlığı TOMA, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Muğla Orman Bölge Müdürlükleri 3 helikopter, 3 uçak, Bursa Jandarma Komutanlığı 1 helikopter olmak üzere 7 hava aracı ile destek verdi. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangında ilk belirlemelere göre, 20 hektar tarım arazisi ve 60 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Anız Yangınında 20 Hektar Tarım Arazisi ve 60 Hektar Ormanlık Alan Zarar Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Anız Yangınında 20 Hektar Tarım Arazisi ve 60 Hektar Ormanlık Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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