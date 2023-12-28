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Balıkesir'de asayiş, narkotik ve huzur uygulaması - Son Dakika
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Balıkesir'de asayiş, narkotik ve huzur uygulaması

Balıkesir'in Edremit ilçesinde asayiş, narkotik ve huzur uygulaması dron desteği ile gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında bin 823 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 18 aranan şahıs yakalandı ve çeşitli suçlara ilişkin deliller ele geçirildi. Ayrıca trafik uygulamasında 93 araç kontrol edildi ve 17 araca cezai işlem uygulandı.

Balıkesir\'de asayiş, narkotik ve huzur uygulaması
28.12.2023 - 00:14,
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Balıkesir'de asayiş, narkotik ve huzur uygulaması

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde asayiş, narkotik ve huzur uygulamaması dron desteği ile gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşlara hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla Edremit ilçesi genelinde, suç işlenme potansiyeli yüksek olan mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yapıldı. Ayrıca trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise trafik uygulaması eş zamanlı olarak yapıldı.

Yapılan uygulamalara Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 23 ekip, 4 çevik kuvvet timi 55 çarşı ve mahalle bekçisi toplam 201 personel katıldı.

Gerçekleştirilen asayiş,narkotik ve huzur uygulamasında bin 823 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı ve 18 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca bir tabanca, 8 fişek, 3 ruhsatsız tüfek, 16 kartuş ve 2 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. İlçe genelinde 37 umuma açık alanda denetleme yapıldı. Trafik uygulamasında ise 93 araç kontrol edildi. 17 araca cezai işlem uygulandı. Cezai işlem uygulanan araç sürücülerine toplam 93 bin 106 lira ceza kesildi. Ayrıca 4 araç trafikten men edildi. Yapılan uygulama Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dron desteği ile gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
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