Balıkesir\'de Aslı Aynaoğlu BASKİ genel müdür yardımcılığına atandı

Balıkesir'de Aslı Aynaoğlu BASKİ genel müdür yardımcılığına atandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu'nu BASKİ genel müdür yardımcılığına atadı. Aynaoğlu'ndan boşalan genel sekreter yardımcılığı koltuğuna ise Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ender Ünal getirildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, A Takımında yer alan Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu'nu, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü'ne (BASKİ) genel müdür yardımcısı olarak atadı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü'ne (BASKİ) genel müdür yardımcısı olarak atandı. Büyükşehir Belediyesi'nde Aslı Aynaoğlu'ndan boşalan koltuğa Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ender Ünal atandı.
Kaynak: İHA
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