Balıkesir'de Bademler Kışta Çiçek Açtı

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Tam imzayı atacakken hiç beklemediği bir şey oldu

Balıkesir'de bademler kış ortasında çiçek açtı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, son günlerde yaşanan ılık hava meyve ağaçlarını canlandırırken, bademlerin çiçek açmasına neden oldu. Badem ağaçları rengarenk gelin gibi çiçeklerde süslenirken, arılar da çiçekten çiçeğe konmaya başladı.

İlçeye bağlı Börezli köyünde çiçeklenen badem ağaçları ilgi gördü. Havaların erken ısındığını kaydeden ziraat teknikeri, Ergenç Çavuşoğlu, bademlerin önümüzdeki günlerde düşmesi muhtemel olan kırağıdan olumsuz etkileneceği endişesini dile getirdi. Ziraat Teknikeri Ergenç Çavuşoğlu, "Kış aylarındayız. 2025 yılının kış ayları. Fakat mevsim öyle bir ısındı ki, sanki ilkbahardayız. Badem ağacı, ziraatçıların tabiri ile aptal ağaç, güneşi görür görmez hemen çiçek açar. Bu sene çok daha erken açtı. Tabi ilerde gelecek soğuk günlerde kırağı yiyecek ve zarar görecek. İnşallah, olmaz. Tabi havalar ısınınca etrafta otlarda büyüdü. Nisan ayı gibi. Ağaçların üzerinde arılar cıvıl cıvıl.. Arı seslerine belki de duyuyorsunuzdur. İnşallah, bir zarar görmez de ilkbahara ulaşır" dedi.