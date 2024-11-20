Balıkesir'in Edremit ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık tezgahlarında denetim yaptı.
Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri Su Ürünleri Kanunu uyarınca perakende satış yerlerinde su ürünleri kontrolleri gerçekleştirildi. Satış noktalarında hijyen, balık boyutu gibi konularda çalışma yapıldı. - BALIKESİR
Son Dakika › Yerel › Balıkesir'de Balık Tezgahlarına Denetim - Son Dakika
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