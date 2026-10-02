Balıkesir\'de canlı hayvan taşıyan araçlarda Tarım ve Orman denetimi yapıldı

Balıkesir genelinde canlı hayvan nakillerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi, hayvan sağlığının korunması ve hayvan refahının güvence altına alınması amacıyla yol kontrol ve denetimleri gerçekleştirildi.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, canlı hayvan taşıyan araçlar kontrol edildi. Denetimlerde hayvanların sevk ve nakillerine ilişkin belgeleri, nakil şartları, taşıma araçlarının uygunluğu, hayvanların sağlık durumlarına bakıldı.

İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personel tarafından gerçekleştirilen kontrollerle, canlı hayvan hareketlerinin mevzuata uygun, kontrollü ve izlenebilir şekilde yürütülmesinin sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üretimden tüketime kadar hayvan sağlığının ve gıda güvenilirliğinin korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.