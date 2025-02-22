Balıkesir'de gece saatlerinde bastıran kar yağışında sokakta kar topu oynayan çocuklar, devriye gezen polis ekiplerini kar topu yağmuruna tuttu.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde gece saatlerinde bastıran kar yağışında çocuklar ilçe meydanında kar topu oynadı. O esnada görevi başında devriye gezen polis ekipleri de çocukların oyunundan nasibini aldı. Polis amcalarını kar topuna boğan çocukların görüntüsü gülümseten anlar oluşturdu. - BALIKESİR
Son Dakika › Yerel › Balıkesir'de Çocuklar Polislere Kar Topu Yağdırdı - Son Dakika
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