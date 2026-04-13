Balıkesir'de adımlar otizm farkındalığı için atıldı - Son Dakika
Balıkesir'de adımlar otizm farkındalığı için atıldı

Balıkesir\'de adımlar otizm farkındalığı için atıldı
13.04.2026 17:57  Güncelleme: 17:59
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, otizm farkındalığı artırmak ve toplumda empati ile dayanışma kültürünü pekiştirmek amacıyla koşu gerçekleştirildi. Katılımcılar, otizmli bireylerle unutulmaz anlar yaşadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında anlamlı bir koşu etkinliği düzenlendi. Toplumun her kesimini bir araya getiren etkinlik farkındalığı artırarak empati ve dayanışma kültürünün önemini hatırlattı.

Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Avlu Yaşam Merkezi'nde yoğun bir katılımla düzenlenen etkinlik; Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı (OBİDEV), Otizmli Bireyleri Destekleme Spor Kulübü (OBİDER), Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Balıkesir İl Müdürlüğü, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirildi.Programda otizmin bir eksiklik değil, farklı bir gelişim biçimi olduğu vurgulandı. Toplumunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen etkinlikte otizmli bireyler aileleriyle birlikte unutulmaz bir gün geçirdi. Koşunun yanı sıra müzik konserleri, çeşitli gösteriler ve ikramlarla renklenen programa yediden yetmişe geniş bir katılım sağlandı. Dayanışmanın ve dostluğun ön plana çıktığı etkinlikte; Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, OBİDEV Başkanı Fatma Tabanlı, Aile ve Sosyal Hizmetler Balıkesir İl Müdürü Emine Böçkün ile Aile ve Sosyal Hizmetler Balıkesir İl Müdür Yardımcısı Emin Dedebaş, dereceye girenlere madalya ve kupalarını takdim etti.

Tabanlı: "Otizm farkındalığı için çıktığımız yolun 10. yılındayız"

Otizm farkındalığı adına önemli bir etkinliğin hayata geçirildiğini söyleyen OBİDEV Başkanı Fatma Tabanlı, "Bugün burada yalnızca bir parkuru tamamlamadık. Birlikte attığımız her adımla bu anlamlı koşunun ruhunu taşıyarak birbirimizi daha iyi anlamaya doğru önemli bir yol kat ettik. Bu yol bizim için ayrıca çok özel. Otizm farkındalığı için çıktığımız bu yolculuğun onuncu yılındayız. On yıldır aynı inançla, aynı kararlılıkla daha kapsayıcı, daha anlayışlı bir toplum için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özden: "Bu zorlu yolculukta her zaman yanınızdayız"

Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, "Biz Balıkesir Kent Konseyi olarak bu zorlu yolculuğu kolaylaştırmak için yürekten destek veriyoruz. Her zaman yanınızdayız. Burada olmaktan da çok büyük bir gurur duyuyoruz. Bazı yolculuklar çok zordur. Çok emek, zahmet ister. Yorulmadan, usanmadan, bıkmadan inanmışlık ister. OBİDEV bu inanmışlığı ilk günden itibaren daha da yücelterek, büyüterek bütün alanlara taşıyıp kolaylaştırıyor" diyerek etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Otizm farkındalığı sağlanması açısından önemli bir etkinliğin hayata geçirildiğini söyleyen Murat Kılınç, "Koşuya biz de katıldık. Çok güzel bir etkinlik düzenlenmiş. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın sosyal projelerde oldukça aktif. Onun için çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Avlu'da katılımın yüksek olduğu, anlamlı bir etkinlik düzenlendiğini ifade eden Elif Su Temel, "Herkes için baharı da kutlayan çok güzel bir yürüyüş oldu. Aynı zamanda bu etkinliğin herkesin farkındalığını da artırdığını düşünüyorum. Katılım da gayet güzel ve yüksekti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a da destekleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir'de adımlar otizm farkındalığı için atıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Balıkesir'de adımlar otizm farkındalığı için atıldı - Son Dakika
