Balıkesir\'de Esin Camak Vefat Etti

Balıkesir'in tanınan simalarından İş Bankasından emekli Esin Camak (75) hayatını kaybetti.

Balıkesir'de uzun yıllar İş Bankasında çalışan ve daha sonra emekli olan Esin Camak 75 yaşında vefat etti. Cenazesi Balıkesir Zağnos Paşa Camisinde öğle sonrası kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlıdere kabristanında toprağa verildi.

Esin Camak'ın için taziyeleri eşi Cumhuriyet Lisesinden emekli Muammer Camak ve çocukları Tahsin, Sitare Camak Akker ve Pınar Camak Demirçeviren kabul etti.

Esin Camak'ın cenaze namazına Balıkesir basınında görev yapan gazeteciler, STK temsilcileri ve dost ve akrabaları katıldı. - BALIKESİR