Üye Girişi
Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

18.02.2022 18:01

Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Balıkesir'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağış 10 dakika sürdü.

Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

BALIKESİR - Balıkesir'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağış 10 dakika sürdü.

Balıkesir'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. 10 dakikalık yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere, sığınmaya çalıştı. Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. ana caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu. Balıkesir Meteoroloji Müdürlüğü yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla sürebileceğini söyledi

Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

YORUMLAR
500
Son dakika... Balıkesir'de DEAŞ operasyonu Son dakika... Balıkesir'de DEAŞ operasyonu Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonunda 11 kişi yakalandı Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonunda 11 kişi yakalandı Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:56 Altının kilogramı düştü, günü 829 bin 500 liraya gerileyerek bitirdi
17:39 32 yaşındaki adamın evinin önünde bıçaklanarak öldürüldüğü anların video kaydı gün yüzüne çıktı!
17:36 Taraftar, Megastar 'Geççek' şarkısıyla ayaklandı! Sosyal medya bu paylaşımlarla yıkılıyor
17:33 Binnur Kaya, Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oluyor!
17:31 Aslan, transfer ataklarına erken başladı! Rus sol bek, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek
17:21 Putin'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması: NATO ile güvenlik garantileri konusunda müzakereye hazırız
16:58 Karamollaoğlu: Türkiye'yi krizlerden ve kötü yönetimden kurtarmanın derdindeyiz
16:46 Mahkemedeki açıklaması gün yüzüne çıktı! Eski futbolcu Sezer Öztürk'ten gündem olacak cinayet savunması
16:37 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Mahir zor duruma düşüyor
16:27 Putin önlemini aldı! Batının hamlelerine karşı 50 ton ağırlığında nakit doları ülkeye soktu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 18:07:26. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement