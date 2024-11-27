Balıkesir'de Kadın Muhtarlarla Buluşma - Son Dakika
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Balıkesir'de Kadın Muhtarlarla Buluşma

Balıkesir\'de Kadın Muhtarlarla Buluşma

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eşi Arbil Akın, Güney Marmara'nın kadın muhtarlarıyla bir araya gelerek onların görüş ve beklentilerini dinledi. Bu buluşmaların devam edeceği vurgulandı.

27.11.2024 16:28  Güncelleme: 16:30
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eşi Arbil Akın, Güney Marmara'nın kadın muhtarlarıyla bir araya gelerek onların öneri, talep ve beklentilerini dinledi. Bu tür buluşmaların ilerleyen dönemlerde de devam edeceği belirtildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, daha hızlı, daha etkin ve ihtiyaçlara en uygun hizmeti sunabilmek adına tüm yerel yönetimlerle uyum içinde çalışmalarını sürdürüyor. Yerel yönetimlerin temel taşı olan muhtarlarla ortak akıl ve iş birliği içinde çalışmanın önemine her fırsatta vurgu yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın bu vizyoner yaklaşımı, Balıkesir'de yeni bir dönemin kapılarını da araladı. Bu kapsamda, Başkan Ahmet Akın'ın eşi Arbil Akın'da kadın muhtarlarla buluşmaya devam ediyor. Arbil Akın, bu kez Güney Marmara'nın kadın muhtarlarıyla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Her şey daha güzel bir Balıkesir için

Yerel yönetimlerin vazgeçilmez unsurları arasında yer alan demokrasimizin temel taşı muhtarların taleplerini ve önerilerini dinleyen Arbil Akın, kadın muhtarların çalışmalarına destek vermenin önemine vurgu yaptı. Toplantıda, kadın muhtarlar görev yaptıkları mahallelerde karşılaştıkları sorunları, çözüm önerilerini ve vatandaşların beklentilerini dile getirme fırsatı buldu. Arbil Akın, kadın muhtarların sadece yerel yönetimlerin değil, aynı zamanda toplumsal değişimin de kilit aktörleri olduğunu belirterek, "Birlikte daha güçlü ve daha güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz. Her şey daha güzel bir Balıkesir için!" dedi.

Toplantı sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekilirken, bu tür buluşmaların devam edeceği mesajı verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ahmet Akın, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de Kadın Muhtarlarla Buluşma - Son Dakika

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