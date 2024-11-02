Balıkesir'de Kayyum Protestosu

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Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Emek Demokrasi Platformu üyeleri, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasını protesto etti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasını protesto etti.

"Emekçileri kimlik politikaları ile ayrıştırma olanağı kalmamıştır"

Sol Parti İlçe Başkanı Muhsin Ertuğrul Yüzer, "Cumhuriyet döneminde tek parti dönemi hariç kayyum uygulaması yok. Belediye Başkanı belli nedenlerle görevden alınabilir. Belediye meclisi yerine oylama ile başkan seçer. Seçme ve seçilme hakkı bunu gösterir. Kayyum başka bir şey" dedi.

Belediye Meclisi üyesi Çiğdem Avcu ise, "Bugün iktidarın yıllardır düşmanlaştırmaya çalıştığı kesimlerinde derinleşen yoksulluk nedeniyle birleşme potansiyeli açığa çıkmış, emekçileri kimlik politikaları ile ayrıştırma olanağı kalmamıştır. Çevrecilerin, emeklilerin, kadınların hak arayışları iktidarı kilitlemiş ve nefessiz bırakmıştır. Esenyurt Belediye Başkanımıza yapılan muamele, halkın tercihini hiçe saymak, demokrasiyi, sandığı yok saymaktır. Buna karşı durmazsak, mücadele etmezsek sıra diğer belediyelere gelecektir. Demokrasi güçleri bu hukuksuzluğa karşı durmalı. Kayyum uygulaması keyfidir, hukuksuzdur. Reddediyoruz, kabul etmiyoruz" diye konuştu.