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Balıkesir'de kırkyama kursunda üretilenler ev ekonomisine katkı oluyor

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi'nin, Balıkesir Meslek Edindirme Merkezinde açtığı kırkyama kursu ilgi görürken, kursta üretilen eserler de ev ekonomisine katkı oluyor. Aliye Çolak'ın eğitmenliğini yaptığı kursu katılan 40 kadın eski eşyaları da kırkyama tekniği ile yeniliyor.

Burhaniye'de Balmek binasında açılan kırkyama kursu ilgi gördü. Kursa katılan kadınlar, kırkyama tekniği ile kırlent, yatak örtüsü ve elbiseler üretirken, bazı kursiyerler de ürettiklerini satarak ev ekonomisine katkı sağlıyorlar. Kursun ilgi gördüğünü anlatan usta öğrencisi Aliye Çolak, "Bu sene Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi olarak, Balıkesir Meslek Edindirme binasında kırkyama kursu açtık. Kırkyama kursunda 40 öğrencim var. Yeni başlayanlar dahil, eski olan öğrencilerimde ekonomiye katkı sağlamak için yaptıkları ürünleri satıyorlar veya torunlarına, çocuklarına ve kendilerine yapabiliyorlar. Bir amacımızda burada eski olan işleri günümüze tekrar kazandırmak. Mesela eski donları parçalayarak yatak örtüsüne çeviriyoruz. Kursumuz ilgi gördü. Yıl sonun da sergi açacağız" dedi. Kursiyerlerden Nezahat Çakır da, "Şu anda arkadaşlarla beraber Balmek deki kurslarda yer almaktayız . Aliye hocanın bize göstermiş olduğu eski işleri yenileme tekniğini kullanıyoruz. Ben uzun yıllar öncesi anne annemin ve baba ananemin çuvallıklarda dokumuş olduğu don paçalarını işleyerek yatak örtüsü yapıyorum". dedi. Aysun Yalçın ise, "Aliye Çolak hocamın kursuna gelmekteyiz. Busene farklı bir teknik çalıştık. Eski bir tekniği gönümüze uyarladık. Yaptığımız işi evimize katkı olsun diye satabiliyoruz. Çeyiz de kullanabiliyoruz. Hocamızın sayesinde çok güzel arkadaşlıklarımız oldu burada" diye konuştu.