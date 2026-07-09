Sındırgı'da Konteyner Yangını: 9 Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

Haber: Sefer Talay

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Çavdaroğlu Mahallesi'nde çıkan yangında 9 adet iki katlı konteyner tamamen yandı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Çavdaroğlu Mahallesi'nde konteynerlerin bulunduğu alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sındırgı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 araç ve 7 personelle müdahale eden itfaiye ekiplerine, 2 orman arazözü ile belediyeye ait su tankeri de destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 9 adet iki katlı konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.