Haber: Sefer Talay
(BALIKESİR) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Çavdaroğlu Mahallesi'nde çıkan yangında 9 adet iki katlı konteyner tamamen yandı.
Yangın, saat 12.00 sıralarında Çavdaroğlu Mahallesi'nde konteynerlerin bulunduğu alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sındırgı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yangına 2 araç ve 7 personelle müdahale eden itfaiye ekiplerine, 2 orman arazözü ile belediyeye ait su tankeri de destek verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 9 adet iki katlı konteyner kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Yerel › Sındırgı'da Konteyner Yangını: 9 Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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