Sındırgı'da Konteyner Yangını: 9 Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Sındırgı'da Konteyner Yangını: 9 Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

09.07.2026 23:56  Güncelleme: 00:37
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında 9 adet iki katlı konteyner tamamen yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Haber: Sefer Talay

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Çavdaroğlu Mahallesi'nde çıkan yangında 9 adet iki katlı konteyner tamamen yandı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Çavdaroğlu Mahallesi'nde konteynerlerin bulunduğu alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sındırgı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 araç ve 7 personelle müdahale eden itfaiye ekiplerine, 2 orman arazözü ile belediyeye ait su tankeri de destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 9 adet iki katlı konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Balıkesir, 3. Sayfa, Sındırgı, İtfaiye, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sındırgı'da Konteyner Yangını: 9 Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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