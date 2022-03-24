Balıkesir'de mahalle muhtarları zeybek, çökertme ve Edremit güvende oyunlarını öğrendi - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de mahalle muhtarları zeybek, çökertme ve Edremit güvende oyunlarını öğrendi

24.03.2022 09:51
Balıkesir'de mahalle muhtarları zeybek, çökertme ve Edremit güvende oyunlarını öğrendi

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı kursa katılan muhtarlar, zeybek, çökertme ve Edremit güvende oyunlarını öğrendi.

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı kursa katılan muhtarlar, zeybek, çökertme ve Edremit güvende oyunlarını öğrendi. Haftada iki gün düzenlenen kursa 12 muhtar katılırken, kursun eğitmenliğini de Hüseyin Kirli yapıyor.

Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü talep üzerine mahalle muhtarları için halk oyunları kursu açtı. Burhaniye Ticaret Meslek Lisesinde haftanın iki günü akşamları düzenlenen kursta zeybek, çökertme v e Edremit güvende oyunları öğretiliyor. Eğitmenliğini Hüseyin Kirli'nin yaptığı kursa katılan muhtarlar, düğünlerde oynamak istediklerini söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Muhtar İlker Kurt, "Hocalarımız sağ olsunlar bu anlamda hakikaten bize destek verdiler. Ben kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Bu gibi faaliyetlerin, etkinliklerin Halk Eğitimi bünyesinde her geçen gün daha da artmasını istiyorum. Bunları bundan sonra gelecek nesillere aktarmak durumundayız. Teşekkür ederim" dedi. Hakan Yeşildere de, "Burhaniye'de muhtarlarla birlikte gerek Balıkesir yöresi, gerek Ege yöresine ait güzel oyunları öğreniyoruz. Harmandalı olsun, Edremit güvendesi olsun, çökertme olsun, bu tür oyunları öğrendik. Benim katılma amacım, eşin dostun düğününde daha güzel daha iyi bir şekilde oynayabilmekti. Eğitmenimiz Hüseyin Kirli ve Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi. Eğitmen Hüseyin Kirli ise, "Sayın muhtarlarımız çok hevesliler. Kültürümüzü öğrenmek istiyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum, gecenin bu saatinde bu soğukta geldikleri için. Özellikle ayrıyeten bize bunu açan Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürüne çok teşekkür ediyorum. Öncelikle harmanladı zeybeği ile başladık. Çökertme zeybeği ile devam ettik. Son olarak da kendi yöremize ait Edremit Güvende zeybeğini öğrettik. Muhtarlarımızla beraber çok güzel çalışmalar yapıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir'de mahalle muhtarları zeybek, çökertme ve Edremit güvende oyunlarını öğrendi
Balıkesir'de mahalle muhtarları zeybek, çökertme ve Edremit güvende oyunlarını öğrendi

YORUMLAR
500
Edremit Körfezine ulaşımı rahatlacak çalışma başlıyor Edremit Körfezine ulaşımı rahatlacak çalışma başlıyor Büyükşehir, Zeytinli Kavşağı'nda çalışma başlatıyor Büyükşehir, Zeytinli Kavşağı'nda çalışma başlatıyor

Halk Eğitimi Merkezi, Balıkesir, Edremit, Zeybek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir'de mahalle muhtarları zeybek, çökertme ve Edremit güvende oyunlarını öğrendi - Son Dakika


Son Dakika
09:37 Kızı "Baba yapma, annemi öldürme" diye yalvardı ama boşanmak isteyen eşini acımadan öldürdü!
09:47 Oğlum dizisi dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! Efe elinde çiçeklerle Melike'nin kapısını çalıyor
09:44 Son Dakika! Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi'nde patlama! Çok sayıda ekip bölgede, yaralılar var!
09:44 Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Gönül'ün aldığı karar herkesi şaşırttı
09:34 Pınar Deniz giydiği kıyafetlerle yargı dağıtıyor! Göbeğine kadar inen dekolte ile tam not aldı
09:28 Kuruluş Osman yeni bölümüyle dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
09:23 Dolandırıcılar Ümit Besen'in eşini hedef aldı! "120 liralık kargo borcunuz var" dediler...
09:23 Zelenski, Biden'dan Abramovich'in yaptırım listesine alınmamasını istedi!
09:17 Türk şoförler Rus sınırında hayatta kalmaya çalışıyor! Yaşadığı strese dayanamayıp kalp krizi geçiren var
09:16 Kilit kavşakta kar yağışı başladı! 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale geceyi kar altında geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 09:59:13. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de mahalle muhtarları zeybek, çökertme ve Edremit güvende oyunlarını öğrendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement