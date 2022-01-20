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Balıkesir'de nöbetçi eczane çilesi - Son Dakika

Balıkesir'de nöbetçi eczane çilesi

20.01.2022 02:11

- Balıkesir'de nöbetçi eczane çilesi Balıkesir'de artan nüfusa rağmen nöbetçi eczane sayısının değişmemesi tepki görüyor Balıkesir'de onlarca yıldır devam eden 3 nöbetçi eczane uygulamasının artan nüfusa rağmen değişmemesi tepki görüyor.

- Balıkesir'de nöbetçi eczane çilesi

Balıkesir'de artan nüfusa rağmen nöbetçi eczane sayısının değişmemesi tepki görüyor

BALIKESİR - Balıkesir'de onlarca yıldır devam eden 3 nöbetçi eczane uygulamasının artan nüfusa rağmen değişmemesi tepki görüyor. Yaklaşık 400 bin nüfusa yaklaşan şehir merkezine hizmet eden Atatürk Şehir Hastanesi'nin yanında gece nöbetçi eczane olmaması ise hasta vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Balıkesir'de onlarca yıl öncesinin şartlarına göre hazırlanan nöbetçi eczane sisteminin bugün halen devam ediyor olması hasta ve hasta yakınlarına adeta çile çektiriyor. 2014 yılında büyükşehir statüsü kazanan Balıkesir'de 3 nöbetçi eczane bulunuyordu, il merkezinin Karesi ve Altıeylül olarak 2'ye ayrılmasına rağmen, nöbetçi eczane sisteminin aynı olması hastalara sıkıntı yaşatıyor. Balıkesir'de vatandaşlar, Karesi ve Altıeylül ilçelerinin ayrı ayrı değerlendirilerek 3'erden 6 nöbetçi eczane olmasını istiyor. Dün gece ise Balıkesir'de yine bildik görüntüler kaydedildi. Şehir merkezinin 400 bin nüfusa yaklaşmasına rağmen, şehrin en büyük hastanesi olan Atatürk Şehir Hastanesi yakınında nöbetçi eczane olmayışı gece acile gelen vatandaşları adeta çileden çıkarttı. Hasta olarak acil servise gelen ve kendisine reçete yazılan bir hasta, "Ben hastaneye gelebiliyorum, eczaneye yönlendiriyor doktorlar. İçeride güzel bakım var ama her insanın aracı olmayabilir, nöbetçi eczaneler çok uzakta oluyor. Nasıl gidecekler? İnsanları da düşünmek lazım" dedi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde gece tedavi için hastaneye gelen vatandaşlar ise, Kasaplar Mahallesi, Hasan Basri Çantay Mahallesi ve Paşaalanı Mahallesi'ndeki nöbetçi eczanelerde kuyruk oluşturdu Uzakta bulunan nöbetçi eczanelere kendi aracı ile ya da ticari taksilerle ulaşmaya çalışan vatandaşlar, pandemi koşullarına rağmen eczane içinde kalabalık oluşturdu.

Eczacılar Odası'ndan gazetecilere fırça

Balıkesir'de uzun süredir devam eden nöbetçi eczane tartışması şehirde yayın yapan gazetelere de konu oldu. Medyanın konuyu işlemesinin ardından Balıkesir Eczacılar Odası'ndan ilginç bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Uygulamaya konulan son nöbetçi eczane belirleme sistemi Balıkesir merkezini coğrafi olarak 3 parçaya bölüp, her bölgede 1 eczane olacak şekilde düzenlenmiştir" dedi.

Konuyu haberleştiren gazeteciler için de talihsiz açıklamalar yapan Eczacılar Odası Yönetim Kurulu üyeleri açıklamasında, "Eğer haberlerin bir tarafı olarak bize başvurulsaydı, hem doğru bilgiye ulaşılabilir hem de gazetecilik etiği sağlanmış olurdu. Tabiri caizse 3 gündür, boğaz ağrısı yaşayan bir hastanın bile acil servise başvurduğu bir ülkede toplu taşıma hizmetleri karayoluyla saatle sınırlı bir şehirde en sık kullanılan ilaçların ekonomik sebeplerle bulunamadığı bir zamanda tüm sorunun nöbetçi eczane sisteminde aramak bilgisizlikten değilse kötü niyettendir" denildi.

Balıkesir'de nöbetçi eczane çilesi
Balıkesir'de nöbetçi eczane çilesi
Balıkesir'de nöbetçi eczane çilesi

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Mustafa Kemal Atatürk, Şehir Hastanesi, Balıkesir, Eczane, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir'de nöbetçi eczane çilesi - Son Dakika


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