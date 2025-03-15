Balıkesir'de Öğrencilere Vize Haftasında Ücretsiz Ulaşım

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.'ye ait toplu taşıma araçlarında, Balıkesir Üniversitesi ve Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencilerine vize haftası boyunca bu yıl da ulaşım ücretsiz olacak.

Sınav haftalarında öğrencilere kolaylık ve motivasyon sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçen eğitim-öğretim yılında yaptığı gibi bu yıl da üniversitelilere vize ve final haftalarında ulaşımı ücretsiz hale getiriyor.

Balıkesir Üniversitesi öğrencileri, 17- 21 Mart günleri arasında Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.'ye ait toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz olarak okullarına ulaşımlarını sağlayacak.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencileri ise 7-11 Nisan günleri arasında gerçekleştirilecek Bahar Yarıyılı vize sınavları için kampüse ve ek binalara ulaşım sağlayan belediyeye ait toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecek.

Balıkesir'i üniversite şehri yapma konusunda birçok projeyi hayata geçiren Başkan Akın, "Sınav dönemlerinde üniversiteli öğrencilerimize bir nebze katkıda bulunacak sınav haftalarına ücretsiz ulaşım hizmetimizi sürdürüyoruz. Şehrimizde gençlerin hem eğitim anlamında hem de kültür ve sosyal hayatın aktif ve yeterli bir şehir olması yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dilerim" diye konuştu.