Balıkesir'de Öğrencilere Yönelik Beslenme Desteği Sürecek - Son Dakika
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Balıkesir'de Öğrencilere Yönelik Beslenme Desteği Sürecek

Balıkesir\'de Öğrencilere Yönelik Beslenme Desteği Sürecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik beslenme desteğini ikinci dönemde de sürdürüyor. Çocukların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla hazırlanan beslenme paketleri, uzman diyetisyenler tarafından hazırlanarak evlere teslim ediliyor.

20.02.2025 09:46  Güncelleme: 09:48
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Geçim sıkıntısı çeken aileleri yalnız bırakmayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın, o ailelerin çocuklarının dengeli ve sağlıklı gıdaya erişimi için hayata geçirdiği beslenme desteği, yarıyıl tatilinden sonra da devam ediyor. Sağ elin verdiğini sol el görmeden, insan onurunu incitmeyecek şartlarında ulaştırılan beslenme paketleri, uzman diyetisyen kontrolünde beş günlük olarak hazırlanıyor.

Halkçı belediyeciliğin en önemli görevlerinden birinin kent yoksulluğuyla mücadele etmek olduğunu belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'de hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için mücadele ettiklerinin altını çizerken üç ilkokul öğrencisinden birinin okula giderken kahvaltı yapamadığını söyledi. Kentte yaşayan hiçbir çocuğun, kahvaltı yapmadan okula gitmeyeceğinin teminatını veren Akın, hiçbir ailenin de çocuklarına bu imkanı sağlayamadığı için sıkıntı çekmeyeceğini söyledi. Başkan Akın, her zaman bu ailelerin yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi. Bu kapsamda okula giden çocukların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için Beslenme Desteği Projesi başlatıldı. İlk dönem devam eden proje, ikinci dönemde devam edecek. 20 ilçede dar gelirli ailelerin ilkokul çağındaki çocuklarına, uzman diyetisyenler tarafından hazırlanan beslenme paketleri dağıtılıyor. Evlere kadar ulaşan ve hafta başında teslim edilen beslenme desteğinin içerisinde sandviç, kuruyemiş, meyve, süt ve meyse suyu gibi temel besinler bulunuyor. Gelişim çağındaki çocukların sağlıklı ve yeterli beslenmesi, fiziksel gelişim dışında eğitim hayatlarında da başarılarının artmasının sağlanması için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan beslenme desteği okul dönemi boyunca devam edecek.

Beslenme desteği sürecek

Halkçı belediyecilik anlayışıyla eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmayı amaçlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Eğitim öğretim yılımızın ikinci dönemi başladı. İlk yarıyılda olduğu gibi bu dönem de öğrencilerimize yönelik beslenme desteğini sürdürüyoruz. Ekonomik zorluk yaşayan, dar gelirli ailelerimizin yükünü bir nebze de olsa hafifletmek istiyoruz. Hem evlatlarımız sağlıklı gıdaya erişebilsin hem de ailelerimiz çocuklarının beslenme çantalarını doldurabilsin, mahcubiyet hissetmesin diye bu projemizi çok önemsiyorum. Öğrencilerimizin beslenme desteğini evlerine kadar ulaştırıp, sağ elin verdiğini sol el görmeden insan onuruna yakışır şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin daima yanında, hizmetindeyiz. Çocuklar bizim gözbebeğimiz" ifadelerini kullandı.

Haftalık menü

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılının başında hayata geçirilen öğrencilere yönelik beslenme desteği, ikinci yarıyılda da hız kesmeden sürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı öncülüğünde kentin dört bir yanındaki öğrenciler için beslenme desteği sağlanıyor. 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi'ni arayan ya da Yakın Çözüm Merkezleri'nde kayıt oluşturan ailelerin beslenme talebi, sosyal inceleme kapsamında uzman sosyologlar tarafından tespit ediliyor. Buna göre ilkokul çağındaki öğrencilere yönelik protein, karbonhidrat ve yağ dengesine göre hazırlanan beslenme paketleri haftalık olacak şekilde evlerine teslim ediliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Öğrencilere Yönelik Beslenme Desteği Sürecek - Son Dakika

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