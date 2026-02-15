Balıkesir\'de Öğretmenler Arası Şiir Yarışması

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Eğitimin Yüzyılı" vizyonu kapsamında düzenlenen "Öğretmenler Arası Şiir Okuma Yarışması", Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Duygu dolu anlara sahne olan programda, öğretmenlerin seslendirdiği mısralar salonda büyük bir ilgi ve beğeniyle karşılandı. Yarışma boyunca sahne alan öğretmenler; Türk edebiyatının seçkin eserlerinden örnekleri büyük bir içtenlik ve ustalıkla seslendirdi. Her bir performans; duygu, vurgu ve yorum gücüyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Öğretmenlerin sanatsal yönlerini ortaya koyduğu etkinlik, eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını; estetik, kültürel ve duygusal gelişimin de ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Selahattin Kal, "Eğitimin Yüzyılı" vizyonunun; bilgiyi değerle, kültürü sanatla buluşturan bir anlayışı esas aldığını ifade ederek, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran değil; aynı zamanda gönüllere dokunan, rol model olan bireyler olduğuna vurgu yaptı. Şiirin; dili, kültürü ve değerleri kuşaktan kuşağa aktaran güçlü bir köprü olduğunu belirten İl Müdürü, yarışmaya katılan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Değerlendirme sürecinin ardından jüri üyelerinin puanlamasıyla dereceye giren öğretmenler belirlendi. Programın sonunda dereceye giren öğretmenlere ödülleri takdim edildi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Selahattin Kal, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü ve Altıeykül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren katıldı. Eğitim yöneticilerinin yanı sıra öğretmenler ve davetlilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, şiirin birleştirici ve iyileştirici gücü bir kez daha hissedildi. - BALIKESİR