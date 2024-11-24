Balıkesir'de Öğretmenler Günü Kutlaması Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Balıkesir'de Öğretmenler Günü Kutlaması Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Balıkesir\'de Öğretmenler Günü Kutlaması Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü düzenlediği 'Teşekkür Günü' programıyla kutladı. Öğretmenler ve öğrencilerin bir araya geldiği etkinlikte müzik dinletisi yapıldı ve Başkan Ahmet Akın öğretmenlere teşekkür etti.

24.11.2024 21:25  Güncelleme: 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından "24 Kasım Öğretmenlere Teşekkür Günü" programında öğretmenler, öğrencileriyle bir araya geldiler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçılarından Ayhan Erden'in sahne aldığı program renkli görüntülere sahne oldu.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "24 Kasım Öğretmenlere Teşekkür Günü" programıyla kutlandı. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda gerçekleşen programda müzik konseri de yapıldı. Genç sanatçıların ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçılarından Ayhan Erden sahne aldı. Müzik dolu bir akşamda buluşan öğretmenler ve öğrencileri gönüllerince eğlendi. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın öğretmeniyle buluştuğu etkinlikte Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlarken Balıkesir Kent Konseyi Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sevinç Baykan Özden açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

"Fedakar öğretmenlerimize sonsuz teşekkürler"

Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Öğretmenler Günü'nde öncelikle; Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, Cumhuriyet devrimleriyle modernleştirilen eğitim-öğretim seferberliğimizin fedakar öğretmenlerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Savaştepe Köy Enstitüsü gibi aydınlanma yolculuğumuzun önemli merkezlerinden birine ev sahipliği yapmış Balıkesir'imizin, tüm öğretmenlerimizin müreffeh yaşam sürdüğü bir kent olması için durmaksızın çalışıyoruz. Devrimlerimizin ve Anadolu aydınlanmasının yol göstericileri olan; Başöğretmenimiz Atatürk'ün işaret ettiği laik ve bilimsel eğitim-öğretim esasıyla fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştirmek için büyük bir özveri gösteren öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Sizler bizim en kıymetlilerimizsiniz"

Öğretmenler ve öğrencilerin buluştuğu böyle güzel bir programda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Balıkesir Kent Konseyi Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sevinç Baykan Özden "Sevgili öğretmenlerimiz sizler bizim için çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. Bizlerin yollarını aydınlatan, bizlere yol gösteren en kıymetlilerimizsiniz. En kıymetlilerimiz olan evlatlarımız sizlere emanet. Sizlerle birlikte olmaktan onur ve gurur duyuyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ahmet Akın, Belediye, Eğitim, Müzik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de Öğretmenler Günü Kutlaması Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
18:24 Saadet Partisi’nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan
16:53 22 ilimizde eğitime kar engeli 22 ilimizde eğitime kar engeli
15:40 Eyüpspor, sahasında Çaykur Rizespor’a 2-1 yenildi Eyüpspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 yenildi
15:29 Eyüpspor’da üç isim Galatasaray maçında yok Eyüpspor'da üç isim Galatasaray maçında yok
15:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum
15:28 Öğretmenlere ulaşım müjdesi Öğretmenlere ulaşım müjdesi!
15:21 Büyücülük yapmakla suçladığı gelinini öldürüp parçalara ayırdı Büyücülük yapmakla suçladığı gelinini öldürüp parçalara ayırdı
15:12 Para karşılığı uyuşturucu reçetesi yazan doktor 19 yılla yargılanacak Para karşılığı uyuşturucu reçetesi yazan doktor 19 yılla yargılanacak
14:59 Hüseyin Şamil Sözen, 1 haftada hem kaymakam hem kayyum oldu Hüseyin Şamil Sözen, 1 haftada hem kaymakam hem kayyum oldu
14:50 Süper Lig’de ilginç taktik: Kramponlarının içine tuz ve karabiber döktü Süper Lig'de ilginç taktik: Kramponlarının içine tuz ve karabiber döktü
14:34 Çelik’ten takipçilerine tepki: Bacak arama gösterdiğiniz ilgi enteresan Çelik'ten takipçilerine tepki: Bacak arama gösterdiğiniz ilgi enteresan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 23:05:30. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Öğretmenler Günü Kutlaması Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.