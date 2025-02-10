Balıkesir'de Okul Önlerine Yeni Sinyalizasyon Sistemi - Son Dakika
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Balıkesir'de Okul Önlerine Yeni Sinyalizasyon Sistemi

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yaya güvenliğini artırmak amacıyla Zağnos Paşa Ortaokulu ve Yakup Mihriye Akdeniz Anadolu İmam Hatip Lisesi önlerine butonlu sinyalizasyon sistemi kurdu. Bu sistem sayesinde öğrenciler güvenli bir şekilde yolculuk yapabilecek.

10.02.2025 11:40  Güncelleme: 11:43
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Büyükşehir'den okul önlerine sinyalizasyon sistemi

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Zağnos Paşa Ortaokulu ve Yakup Mihriye Akdeniz Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde öğrencilerin yaya güvenliğini sağlamak amacıyla butonlu sinyalizasyon sistemi kurdu. Öğrencilerin ve yayaların, daha güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeleri için sadece butona dokunmaları yeterli olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, özellikle okul önlerinde yaya güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından kentin çeşitli bölgelerinde gerekli görülen noktalara sinyalizasyon sistemi kuruyor. Sistem sayesinde yayalar güvenli ve kontrollü bir şekilde karşıdan karşıya geçiş yapabilecek. Öğrenci Dostu projeleri hayata geçirerek onların yanında olmayan devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, okul önlerinde çocukların can güvenliğinin sağlanması açısından velilerin sinyalizasyon talebini cevapsız bırakmadı. Başkan Akın'ın talimatları doğrultusunda Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Zağnos Paşa Ortaokulu ve Yakup Mihriye Akdeniz Anadolu İmam Hatip Lisesi önündeki okul geçidi üzerine Butonlu Yaya Geçidi Sinyalizasyon Sistemi kuruldu. Bu sistemle öğrencilerin karşıdan karşıya geçişlerinde yaşanabilecek muhtemel kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yayalara yeşil ışık

Şehrin belirli noktalarında yayaların karşıdan karşıya geçişlerini daha güvenli hale getirmek için sinyalizasyon sistemi çalışması başlattıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Burçin Bölükler, "Yayalarımızın ve öğrencilerin can güvenliğini sağlamak için butonlu sinyalizasyon yaya geçidini aktif hale getirmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz öğrencilerimize servis şoförü ve rehber personel sorumluluğunun farkında olması için broşürlerini dağıtmaktadır. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'ın talimatlarıyla şehrin farklı noktalarında sinyalizasyon sistemini aktif hale getirme çalışmalarımız devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Okul Önlerine Yeni Sinyalizasyon Sistemi - Son Dakika

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