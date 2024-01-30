Balıkesir\'de Otobüs Terminalleri Yenileniyor

Balıkesir'in ilçelerinde yetersiz ya da atıl durumda bulunan otobüs terminallerini bir bir yenileyerek modern, konforlu ve güvenli bir hale getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, göreve geldiği günden bu yana 8 terminali yeniledi, 5 terminalde de yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2019 yılı yerel seçimlerinde verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. Göreve geldiğinde ilçelerde atıl ya da yetersiz durumda olan otobüs terminallerini yepyeni, modern, konforlu ve güvenli bir hale getirecekleri sözünü veren Başkan Yücel Yılmaz, bu güne kadar Manyas, Edremit, Akçay, Altınoluk, Altınova, Sarımsaklı, Susurluk, Erdek terminallerinde çalışmalarını tamamladı. Balya, Sındırgı, Savaştepe, Havran ve İvrindi ilçelerinde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kısa zamanda vatandaşların hizmetine açacağı terminallerle mevcut bölgelerin, ilçeler ve şehirlerarası ulaşım ağı düzenli bir hale getirilmiş olacak.

Yepyeni terminaller vatandaşların yüzünü güldürüyor

Hem yolcular hem de otobüs firması çalışanlarının rahat ve konforlu hizmet almasını sağlayacak şekilde; yolcu bekleme salonları, otobüs peronları, kafeterya, market, mescit, taksi durağı ve otoparkı bulunan terminaller, herkesin yüzünü güldürerek hayatını kolaylaştırıyor. "Balıkesir Geleceğe Taşınıyor" projesi kapsamında ilçelerde hem terminalleri yenileyen hem de bağlantı yolları ile ana yollarda sıcak asfalt serimi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını rahatlatıyor, trafikte geçen süreyi de kısaltmış oluyor.

"Balıkesir aşkıyla hizmet üretmeye devam"

Balıkesir'i dirençli ve sürdürülebilir bir şehir haline getirmek amacıyla dört koldan çalışmaya devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Şehrimizi bugünlere değil, yarınlara hazırlama gayretiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan bir tanesi olan 'Balıkesir Geleceğe Taşınıyor' projesi ile atıl ya da yetersiz durumda olan tüm terminalleri yeniliyoruz. Vatandaşlarımıza; modern, konforlu ve güvenli bir ortamda terminal hizmeti sağlıyoruz. Balıkesir, bizim sevdamız, Balıkesirliler ise sevdalılarımız. Balıkesir aşkıyla hizmet üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR