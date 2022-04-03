Balıkesir'de protokol meyve fidanı dikim töreninde buluştu - Son Dakika
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Balıkesir'de protokol meyve fidanı dikim töreninde buluştu

03.04.2022 21:08
Balıkesir'de protokol meyve fidanı dikim töreninde buluştu

Burhaniye ilçesinde, Polis Haftası hazırlıkları devam ederken, ilçe protokolü de Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki meyve fidanı dikim töreninde bir araya geldi.

Burhaniye ilçesinde, Polis Haftası hazırlıkları devam ederken, ilçe protokolü de Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki meyve fidanı dikim töreninde bir araya geldi. Zeytinden mandalinaya kadar değişik yüzlerce meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş'ın davetlisi olarak gelen konuklar, mandalina, erik, ayva, dut, incir ve zeytin den oluşan yüzlerce fidanı toprakla buluşturulurken, müdür Dikmetaş, konuklara teşekkür etti. Ağaç dikim törenine, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile Başsavcı Zafer Birinci, 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erhan Emre, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Aydın, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban, Garnizon Komutan Vekili Topçu Yüzbaşı Mustafa Gökhan Kocaer, yüzbaşı Mehmet Tosun, Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik, Sahil Güvenlik Komutanı Berkan Başaran, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Zabıta Müdürü Yüksel Yüce ve AK Parti ilçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu katıldı. Dikime katılan protokol üyelerine makamında ikramlarda bulunan İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş," 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle, Balıkesir İl Emniyet Müdürümüz Hasan Onar ve Burhaniye Kaymakamımız sayın İlyas Memiş'in himayelerinde Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğümüz bahçesinde ağaç dikimi tertipledik. Bu vesileyle, ağaç dikiminde bizleri yalnız bırakmayan ilçe protokolümüzün her bir üyesine ayrı ayrı teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Var olsunlar" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir'de protokol meyve fidanı dikim töreninde buluştu
Balıkesir'de protokol meyve fidanı dikim töreninde buluştu
Balıkesir'de protokol meyve fidanı dikim töreninde buluştu
Balıkesir'de protokol meyve fidanı dikim töreninde buluştu
Balıkesir'de protokol meyve fidanı dikim töreninde buluştu

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Polis Haftası, Balıkesir, Burhaniye, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir'de protokol meyve fidanı dikim töreninde buluştu - Son Dakika


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