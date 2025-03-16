Balıkesir'de Ramazan Dayanışma Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de Ramazan Dayanışma Kampanyası Başlatıldı

Balıkesir\'de Ramazan Dayanışma Kampanyası Başlatıldı

Balıkesir İlini Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı (BALGÜÇ) tarafından düzenlenen 'Ramazan Dayanışma Kampanyası' ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri ulaştırılıyor. Başkan Ahmet Akın, kampanyaya destek vermeye davet etti.

16.03.2025 14:10  Güncelleme: 14:12
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Başkanlığını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yaptığı Balıkesir İlini Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı (BALGÜÇ) tarafından hazırlanan "Ramazan Dayanışma Kampanyası" Ramazan ayının bereketini sofralara taşıyor.

Balıkesir'i dünyaya tanıtmak ve şehri her alanda güçlendirmek için projeler geliştiren Balıkesir İlini Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı (BALGÜÇ), "Ramazan Dayanışma Kampanyası" ile kent dayanışmasını artırıyor. Balıkesir İlini Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı Başkanı Ahmet Akın'ın öncülüğünde Balıkesir Valiliği izniyle başlatılan kampanya kapsamında hayırseverler tarafından yapılan bağışlar, gıda kolisine dönüştürülerek ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar ulaştırılıyor. Kent dayanışmasını artırarak dar gelirli ailelerin sofralarındaki bereketi büyütmek isteyen hayırseverler https://www.balguc.org/destek-ol/ internet adresinden bağışta bulunabiliyor.

"Her destek anne, babalara umut, çocuklara mutluluk olsun"

Birlik ve dayanışma duygusuyla, BALGÜÇ'ün hazırladığı gıda kolilerinin mutlu sofralara vesile olmasını dileyen Başkan Akın, "Sevgili Balıkesir Ailem, birlik ve beraberlik duygusu en çok Kuvayı Milliye'nin Başkenti Balıkesir'imize yakışır. Mübarek Ramazan ayının ve yaklaşan bayramımızın sevincini Balıkesirli hemşehrilerimizle birlikte yaşamak, bu sevinci kentimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize ve çocuklarımıza yaşatmak için hepinizi BALGÜÇ Vakfı'mızın hazırladığı 'Ramazan Dayanışma Kampanyası'na davet ediyorum. Her desteğiniz anne ve babalara umut, çocuklara mutluluk, evlere bereket olacaktır. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'de sofralar dayanışmayla büyüyor

2000 yılında kurulan Balıkesir İlini Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı (BALGÜÇ), Balıkesir'in kültürel, sosyal ve ekonomik değerlerini tanıtmak, şehrin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla vatandaşların refahı için projeler üretiyor. Balıkesir'in hayat standartlarının gelişmesi için her türlü organizasyon ve yapılan çalışmalar vakıf tarafından destekleniyor. BALGÜÇ Vakfı tarafından başlatılan 'Ramazan Dayanışma Kampanyası' sayesinde Balıkesir'de sofralar dayanışmayla büyüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın başkanlığını yaptığını BALGÜÇ Vakfı'nın yönetim kurulunda; Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, BALOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki, Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu (BALDEF) Başkanı Mehmet Çalışkan, İş insanı Murat Kurşun ve Avukat Tarık Erülgen yer alıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Ahmet Akın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de Ramazan Dayanışma Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

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