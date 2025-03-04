Balıkesir'de Ramazan Geleneği Yaşatılıyor

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Ahmet Akın, Ramazan Geleneğini Balıkesir'de yaşatıyor

Başkan Akın'dan eski Ramazan'ları aratmayan program

BALIKESİR - Ramazan'ın ruhunu yansıtan program içerikleriyle şehrin dört bir yanından binlerce kişiyi Zağnos Paşa Camii Meydanı'ndaki etkinlik alanında buluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın öncülüğünde kurulan iftar çadırı ve mobil yemek tırıyla binlerce vatandaşa ücretsiz yemek dağıtılıyor.

Balıkesir'de Ramazan'ın maneviyatını herkese yaşatabilmek için sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı artıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde il merkezindeki Atatürk Açık Otoparkı'nda kurulan iftar çadırı her gün istisnasız bin kişiyi ağırlıyor. Günlük olarak farklı mahallelerde iftar aracı ve iftar tırının ücretsiz paket yemek ikramlarıyla binlerce kişi orucunu birlikte açıyor. Altıeylül ve Karesi'de başlayan iftar ikramlarının yanı sıra her yaştan Balıkesirli, Zağnos Paşa Camii Meydanı'ndaki etkinliklerle de doyasıya eğleniyor. Ramazan'ın ilk iki gününde yoğun bir katılımla gerçekleşen programda semazen gösterisi, kukla oyunu, illüzyon gösterisi ve tasavvuf müziği konseri ilgi gördü. Çocuklara özel hazırlanan etkinliklerde pamuk şeker, Osmanlı macunu ikramı yapıldı.

"İftar Programı da yemekler de çok güzeldi"

Atatürk Açık Otoparkı'ndaki iftar çadırında orucunu açan emekli Bayram Arslan, "Ben gerçekten memnun kaldım. Yemekler sıcak geldi ve zamanında yetişti" diyerek memnuniyetini paylaştı.

Balıkesir Üniversitesi'nde öğrenci olan ve yurtta kaldığını dile getiren Ethem Özçelik, "Ahmet Başkanımın da Ramazan'ını kutlar, bu imkanı bizlere sağladığı için kendisine teşekkür ederiz. İftar çadırına ilgi yoğundu ve yemekleri de tam iftar zamanına göre getirdiler" dedi. Özçelik, öğrenci olduğu için ev yemeklerini ayrıca çok beğendiğini söyledi.

"Öğrenciler rahat bir şekilden yedmek yiyor"

İftar çadırında birlik ve beraberlik içinde oruç açmanın çok güzel olduğunu söyleyen Ela Var, "Bence böyle bir projenin yapılması çok güzel bir şey çünkü öğrenciler de daha rahat bir şekilde yemek yiyebiliyor. Hepsi çok güzeldi. Höşmerimi, pilavı, çorbası ile hepsini çok beğendik" sözleriyle iftar menüsünü de beğendiğini dile getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Önder Kıran, "Çok güzel bir organizasyon. Herkes memnundu, yemekler on numara. İftar çadırımız çok güzel. Ahmet Akın Başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.