Karesililer Büyükşehir\'in iftar sofrasında oruçlarını açtı

Ramazan ayının bereketini Balıkesir'in 20 ilçesinde yaşatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi ilçesi Kayabey Mahallesi'nde düzenlediği geniş katılımlı iftar programıyla vatandaşları aynı sofrada buluşturdu. Yoğun ilgi gören programda, geleneksel Ramazan ruhu etkinliklerle yeniden canlandırıldı.

Paylaşmanın ve dayanışmanın ayı olan Ramazan'da şehrin dört bir yanında iftar sofraları kuran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Kayabey Mahallesi Cuma Pazarı Alanı'nda düzenlediği iftar programında Karesili vatandaşlar aynı sofrada oruçlarını açtı.

Balıkesir'de yaşayan hiçbir hemşehrisini yalnız bırakmayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın liderliğinde büyük bir dayanışma örneğine imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin her gün Atatürk Parkı yanında açık otoparkta kurulan iftar çadırının yanı sıra iftar aracıyla mahallelerde de yemek ikramları yapılıyor. İftar aracı ile 1. Oruçgazi Mahallesi, Sütlüce Mahallesi ve Kayabey Mahallesi'nde yapılan yemek ikramlarıyla Ramazan'ın bereketi şehrin dört bir yanına ulaştırılıyor.

Eski Ramazan atmosferi yaşatıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin iftar programına katılan çocuklar çeşitli etkinliklerle eğlenirken, aileler de keyifli zaman geçirdi. İftar öncesi gerçekleştirilen tasavvuf müziği, orta oyunu ve Ramazan sohbeti programları yoğun ilgi gördü. İftarın ardından etkinlikler devam ederken, çocuklara özel hazırlanan etkinliklerde minikler gönüllerince eğlendi. İftar programına katılan vatandaşlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Çok yerinde, güzel bir hizmet olmuş. Her şey harikaydı" diyerek Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve emeği geçenlere teşekkür ettiler. - BALIKESİR