Gömeç'te cinayet bir kez daha yürekleri dağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gömeç'te cinayet bir kez daha yürekleri dağladı

Gömeç\'te cinayet bir kez daha yürekleri dağladı
04.01.2026 15:39  Güncelleme: 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir restoran sahibinden alkol isteyen saldırgan, talebine olumsuz yanıt alınca tüfekle mekana girdi. Olayda, 36 yaşındaki Hasan Durka hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere üç kişi yaralandı. Saldırgan daha sonra yakalandı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde; işletme sahibinden alkol isteyen saldırgan, bu isteğine olumsuz yanıt veren mekana tüfekle basması sonucunda, 1 kişinin öldüğü, biri ağır olmak üzere üç kişinin de yaralandığı olaydan yeni bir video ortaya çıktı.

O sırada restoran da hiç alakası yokken başından vurularak hayatını kaybeden Hasan Durka'ın menfur saldırıdan saniyeler öncesine ait görüntülerde söyledikleri adeta yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre; aftan yararlanarak tahliye olduğu öğrenilen Gürkan T. (42), Gömeç'in Kızko Sahili'nde bir restorana giderek mekan sahibi Ahmet E.'den alkollü içki istedi. Ancak işletmenin sahibi E. bu isteği olumsuz yanıtladı.

Mekan sahibiyle tartışan Gürkan T. daha sonra restorandan uzaklaştı ve iki saat sonra işletmeye elinde bir tüfekle yeniden girdi ve kapıdan içeri girer girmez de tüfeği gelişigüzel ateşledi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; 2026'nın ilk saatlerinde müşteriler gittikten sonra çalışanların kendi aralarında kurdukları masaya ateş eden T.'in tüfeğinden çıkan saçmalar, o an masada oturan Gömeç Belediyespor Tesislerinde çalışan ve yeni yıl nedeniyle arkadaşı olan mekan sahibine yevmiye karşılığında yardım etmek için restoranda bulunan Hasan Durka (36) ile Zafer A.'ın yanı sıra mekan sahibi Ahmet E. ve ismi öğrenilemeyen bir kadına isabet ettiği görüldü.

Saldırgan Gürkan T. tüfekle mekandan uzaklaşırken, Hasan Durka olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayda ağır yaralanan evli ve iki çocuk babası Zafer A.'ın kaldırıldığı hastanede halen daha yaşam savaşı verdiği öğrenilirken, mekan sahibi Ahmet E. ve ismi öğrenilemeyen kadın ise hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Saldırgan Gürkan T, Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından iki saatlik bir kovalamacanın ardından yakalandığı öğrenildi.

"Artık hiç kimseyi kaybetmeyelim"

Gömeç'i yasa boğan cinayette hayatını kaybeden ilçenin sevilen gençlerinden Hasan Durka'nın, cinayetten saniyeler öncesinde çekilen video da 2026 yılına ait temennileri dikkat çekti.

Arkadaşının çektiği videoya; "En kötü günümüz böyle olsun. Yeni Yıl herkese huzur ve mutluluklar getirsin. Acısız ve artık kedersiz olsun. Artık hiç kimseyi kaybetmeyelim" sözlerini haykıran Durka'nın, bu sözleri söyledikten saniyeler sonra restoranın kapısından içeri girdiği anda tetiğe basan Gürkan T.'nin tüfeğinden çıkan saçmalarla hayatını kaybettiği de güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Merhum Hasan Durka'nın anne ve babasını yakın zaman aralıklarıyla kaybettiği öğrenilirken, biricik ağabeyinin iki yıl önce bir cinayete kurban gittiği de gelen bilgiler arasında - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sahibinden, Balıkesir, Güvenlik, Olaylar, Cinayet, Gömeç, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gömeç'te cinayet bir kez daha yürekleri dağladı - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 05:42:04. #7.11#
SON DAKİKA: Gömeç'te cinayet bir kez daha yürekleri dağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.