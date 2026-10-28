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Balıkesir’de şehit ailesine anlamlı destek

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Balıkesir’de şehit ailesine anlamlı destek
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Balıkesir’de Edremit Halk Eğitimi Merkezi, eğitimin sınırlarını aşarak Şehit Yüzbaşı Muzaffer Arslan’ın eşi ve babasına yönelik kişisel bakım ve ihtiyaç desteği ile gönüllere dokunduEdremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nce Şehit Yüzbaşı Muzaffer Arslan’ın ailesine yönelik sosyal...

Balıkesir'de Edremit Halk Eğitimi Merkezi, eğitimin sınırlarını aşarak Şehit Yüzbaşı Muzaffer Arslan'ın eşi ve babasına yönelik kişisel bakım ve ihtiyaç desteği ile gönüllere dokundu

Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce Şehit Yüzbaşı Muzaffer Arslan'ın ailesine yönelik sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirildi.

Edremit'te yaşayan şehidin eşi Fatma Şennur Arslan ile babasının kişisel bakım ve ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlandı.

Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor.

Şehit Yüzbaşı Muzaffer Arslan başta olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

Kaynak: İHA
Halk Eğitimi MerkeziMuzaffer ArslanBalıkesirEdremitYerelSon Dakika

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