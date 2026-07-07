Balıkesir'de Tır Trafiği Kilitledi - Son Dakika
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Balıkesir'de Tır Trafiği Kilitledi

Balıkesir\'de Tır Trafiği Kilitledi
07.07.2026 13:07
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Balıkesir'de bir tırın dar yolda sıkışması nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Ekipler müdahale etti.

Balıkesir'de şehir merkezine giren bir tır ilerlemekte zorluk yaşayınca trafikte sıkışma yaşandı.

Olay Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesine bağlı Alihikmetpaşa Meydanında (AHP) yaşandı. Edinilen bilgiye göre Erhan E. yönetimindeki 45 AGS 138 dorse ve 20 R 5632 plakalı tır navigasyon yönlendirmesi sonucu şehrin en işlek caddesi olan Milli Kuvvetler Caddesi'ne giriş yaptı.

AHP meydanında yolun daralması ve yol kenarındaki beton dubalara sıkışan ve lastikleri patlayan tır olduğu yerde kaldı. Trafiğin tıkanmasına uzun kuyruklar oluşmasına neden olan tır için çevredekilerin ihbarı ile olay yerine trafik ve ulaşım zabıta ekipleri geldi.

Anafartalar Caddesi üzerindeki bazı park halindeki araçların kaldırılarak tırın oraya çekilmesiyle trafik tek şeritten yeniden ulaşıma açıldı.

Geliboludan geldiği ve bir inşaat firması için yük taşıdığı öğrenilen tırın lastikleri değişmesi için çalışma başlatıldı. Sürücü Erhan E.'nin ifadesi ve alkol kontrolü yapıldıktan sonra gerekli tutanaklar tutularak kent merkezine giren tır için yasal işlem başlatıldı.

Tırdaki lastiklerin değişimi sonrası ekiplerin kontrolünde ana yola çıkması sağlanacağı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, 3. Sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Trafik, Yaşam, Yerel, Olay, Son Dakika

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