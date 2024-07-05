Balıkesir'de TVF Bioderma Pro Beach Tour başladı

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(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu ortaklığıyla düzenlendiği TVF Bioderma Pro Beach Tour Balıkesir Etabı Ören Plajı'nda başladı. Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Uğur Baysal, "Balıkesir Voleybolda özelikle plaj voleybolunda en üst sırada yer alıyor. Eylül ayında bir dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. 56 ülke katılım sağlayacak" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu ortaklığıyla düzenlenen TVF Bioderma Pro Beach Tour Balıkesir Etabı Ören Plajı'nda başladı. 3 gün sürecek karşılaşmalara 55 takım katılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Uğur Baysal şunları söyledi:

"Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Voleybol Federasyonu ile ortaklaşa düzenlemiş olduğu Pro Beach Tour etabının ikinci ayağını Ören Sahili'ndeki muhteşem sahamızda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler bu turnuvaları Balıkesir ilimize yaz turizminin 1 Temmuz - 1 Eylül arasında sıkışan dönemini bu tur almış olduğumuz organizasyonlarla daha geniş bir alana yaymayı amaçlayarak bu turnuvaları buraya getiriyoruz.

"Balıkesir plaj voleybolunda en üst sırada"

Yani şu anda Balıkesir Voleybolda özelikle plaj voleybolunda en üst sırada yer alıyor. Türkiye de en fazla organizasyona ev sahipliği yapan olarak bu şekilde devam etmekteyiz. Bizler artık Voleybol Federasyonu'nun organizasyonlarına üst olabilecek yapıyı oluşturduk. Bundan sonra Eylül ayında bir dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. 56 ülke katılım sağlayacak. Onu da İnşallah Ayvalık Sarımsaklı plajlarımızda gerçekleştireceğiz. Pro Beach Tour etabının 4. ayağını yapıyoruz. Şu anda, rekor bir katılım var. 55 takımın burada kıran kırana mücadelelerine tanık oluyoruz. Burada ben büyükşehir belediyemize, spor daire başkanlığımıza, belediye başkanımıza ve ekibine, bizlere imkan sağladıkları için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Burhaniye Belediye Başkanımızın ve ekibinin bu konuda birçok katkıları oluyor. Başkan ve ekibine teşekkür ediyorum."