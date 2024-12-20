Balıkesir'de Uygulamalı Arıcılık Kursu Başlıyor - Son Dakika
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Balıkesir'de Uygulamalı Arıcılık Kursu Başlıyor

Balıkesir\'de Uygulamalı Arıcılık Kursu Başlıyor

Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi, Burhaniye Halk Eğitim Merkezi ve BALMEK iş birliğiyle 6-17 Ocak 2025 tarihleri arasında '1. Uygulamalı Arıcılık Kursu' düzenliyor. Kurs için son başvuru tarihi 22 Aralık 2024 olarak belirlendi.

20.12.2024 11:56  Güncelleme: 11:57
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), Burhaniye Halk Eğitim Merkezi ve BALMEK iş birliğiyle "1. Uygulamalı Arıcılık Kursu" düzenliyor. 6-17 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek kurs için son başvuru tarihi 22 Aralık 2024 olarak açıklandı.

Modern ve kaliteli arıcılık tekniklerini öğretmeyi amaçlayan kurs, BAÇEM'de yapılacak. Sertifikalı eğitim programına katılmak isteyenler, https://basvur.balikesir.bel.tr/BAK adresinden başvuru yapabilecek. Hafta içi 10 gün sürecek kurs için toplam 50 kişilik kontenjan ayrıldı.

Arı yetiştiriciliği, ana arı üretimi ve arı ürünlerinin hasadı gibi konuların uygulamalı olarak öğretileceği kursun sonuçları, www.bacem.com.tr ve www.balikesir.bel.tr internet adreslerinden duyurulacak.

Tarım potansiyelini artırmak için çalışmalarına devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yönelik eğitimlerle kırsal kalkınmayı desteklemeyi sürdürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Uygulamalı Arıcılık Kursu Başlıyor - Son Dakika

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