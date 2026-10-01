Balıkesir'de yaşlılar Dünya Yaşlılar Günü'nde Valilik önünde ritimlerle coştu - Son Dakika
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Balıkesir'de yaşlılar Dünya Yaşlılar Günü'nde Valilik önünde ritimlerle coştu

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Balıkesir\'de yaşlılar Dünya Yaşlılar Günü\'nde Valilik önünde ritimlerle coştu
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Balıkesir'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, Valilik önünde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Altıeylül Kent Konseyi'nin ritimleri ve 'Fesüphanallah' şarkısıyla doyasıya oynayan yaşlılar, etkinliğin ardından yürüyüşe geçti; yürüyüşe Vali İsmail Ustaoğlu da katıldı.

Balıkesir'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü renkli görüntülerle kutlandı. Kent Konseyi'nin ritimleri ile coşan yaşlılar, günün tadını çıkartarak Balıkesir Valiliği önünde doyasıya kurtlarını döktü.

"1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" kapsamında her yıl yaşlı bireylerin toplumsal hayata katılımını destekleyen çeşitli etkinlikler düzenleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı il müdürlükleri bu yıl da yaşlı vatandaşların gönlünü hoş tuttu. Balıkesir Valiliği önünde toplanan yaşlılar, önce Altıeylül Kent Konseyi'nin ritimleri ile coşarken daha sonra 'Fesüphanallah' şarkısı ile de doyasıya oynadı. Valilik önündeki etkinliği Vali Yardımcısı Aydın Memük de izlerken, yürüyüşe Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da katıldı.

Etkinlik yürüyüş ile devam etti.

Kaynak: İHA
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