Balıkesir'deki Tarihi Meşe Ağaçları Koruma Altına Alındı

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HABER: SEFER TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan tarihi meşe ağaçları geçen yıl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Meşe ağaçları, yöreye gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Burhaniye'de Ören sahilinde yer alan yaklaşık bin 600 tarihi meşe ağacı, geçen yıl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. Plajda denizin ve güneşin tadını çıkaran vatandaşlar meşe ağaçlarının gölgesi altında serinliyor.

Ankara'dan Burhaniye'ye gelen Abdurrahman Seyfi ilk defa bölgeye gittiğini ve çok beğendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Meşe ağaçları çok güzel uzun ömürlü yaşayan ağaçlardır. Hatta burada benim öğrendiğime göre bunları kodlamışlar. Koruma altına alınmış. Ben buraya ilk defa geliyorum. Çok güzel beğendim buraları. Özellikle meşe ağaçlarını bu kadar toplu halde bir arada görmemiştim, burada görüyorum. Buralar bir sahil şehri, bunlar korunmalı mutlaka" dedi.

Bursa'dan gelen Ahmet Baran da ise "Buraya yaklaşık altıncı gelişim. Güzel bir şehir. Tatil beldesi. Buradaki meşe ağaçları güzel. Bunların korunması lazım. Bakımlarının yapılması lazım. Genel olarak iç açıcı bir doğası var. Yaşlı genç demeden gelip buraları gezebilirler" diye konuştu.