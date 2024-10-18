Balıkesir'den Nevşehir'e Giden Otobüsün Kazası Sonrası Belediye Harekete Geçti - Son Dakika
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Balıkesir'den Nevşehir'e Giden Otobüsün Kazası Sonrası Belediye Harekete Geçti

Balıkesir\'den Nevşehir\'e Giden Otobüsün Kazası Sonrası Belediye Harekete Geçti

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken yaralılar için destek çalışmalarına başladı.

18.10.2024 18:15  Güncelleme: 18:18
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Balıkesir'den Nevşehir istikametine giderken Aksaray'da meydana gelen, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın harekete geçti. Kaza nedeniyle üzgün olduğunu belirten Başkan Akın, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralılar için de büyükşehir belediyesi olarak bölgeye intikal ettiklerini duyurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'den Nevşehir'e gitmekte olan tur otobüsünün Aksaray'da devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazası sonrası imkanları seferber etti. Kazada hayatını kaybeden yurttaşlar için 2 cenaze aracını bölgeye gönderen Başkan Akın, 1 psikolog ve 1 Sosyal Hizmetler Uzmanının da Aksaray'a intikal ettirildiğini dile getirdi. Yaralıların ailelerinin bölgeye ulaşımı için ihtiyaç halinde araç sağlayacaklarını belirten Başkan Akın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "2 cenaze aracımız, 1 psikoloğumuz ve 1 sosyal hizmetler uzmanımız bölgeye intikal ediyorlar. Kazaya karışan ailelerle irtibat halindeyiz. Ailelerin kaza bölgesine ulaşımı için araçlarımız da ihtiyaç halinde derhal tahsis edilecektir. Sürecin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ahmet Akın, Politika, Nevşehir, 3-sayfa, Aksaray, trafik, Yerel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'den Nevşehir'e Giden Otobüsün Kazası Sonrası Belediye Harekete Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'den Nevşehir'e Giden Otobüsün Kazası Sonrası Belediye Harekete Geçti - Son Dakika
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