Balıkesir Edremit\'te iki mahallede yeni sosyal ve sportif alan çalışmaları sürüyor

Balıkesir Edremit'te iki mahallede yeni sosyal ve sportif alan çalışmaları sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edremit'te Altınkum Mahallesi'nde açık hava spor aletlerinin montajı başladı, Kadıköy Mahallesi'nde ise yeni park alanı için zemin hazırlığı sürüyor. Çalışmalar tamamlanınca iki mahallede vatandaşlara yeni sosyal ve sportif alanlar kazandırılması hedefleniyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde vatandaşların kullanımına yönelik yeni yeşil alanlar için çalışmalar sürüyor.
Altınkum Mahallesi Denizciler Caddesi'nde yeni açık hava spor aletlerinin montajına başlayan ekipler, Kadıköy Mahallesi 20162. Sokak'ta ise yeni park alanı için zemin hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte her iki bölgede de vatandaşların kullanımına yeni sosyal ve sportif alanlar kazandırılması hedefleniyor.
Kaynak: İHA
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