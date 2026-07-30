Balıkesir Gömeç’te orman yangını... Ahmet Akın: “En önemli çalışma yangının kontrol altına alınması” - Son Dakika
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Balıkesir Gömeç’te orman yangını... Ahmet Akın: “En önemli çalışma yangının kontrol altına alınması”

Balıkesir Gömeç’te orman yangını... Ahmet Akın: “En önemli çalışma yangının kontrol altına alınması”
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gömeç'te başlayarak Ayvalık'a yayılan orman yangınına 160 araç ve 450 itfaiye personeliyle müdahale ettiklerini belirterek, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların tüm kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğünü söyledi.

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gömeç'te başlayarak Ayvalık'a yayılan orman yangınına 160 araç ve 450 itfaiye personeliyle müdahale ettiklerini belirterek, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların tüm kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğünü söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gömeç ilçesinde başlayarak Ayvalık'a yayılan orman yangınına ilişkin yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ayvalık ilçesine bağlı Çamoba Mahallesi'nden açıklamalarda bulunan Akın, ekiplerin yoğun şekilde görev yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Bütün ekiplerimiz; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 160 araç ve 450 personelle sahada. Bir taraftan soğutma çalışmaları bir taraftan yangını kontrol altına alma çalışmalarımız var. Hiç durmadan tüm ekip arkadaşlarımla birlikte Valiliğimiz, AFAD, jandarmamızla tam koordinasyon içerisinde hep beraber çalışıyoruz. Burada en önemli çalışma; yangının kontrol altına alınması. Bir tarafta helikopterler yangına müdahale ediyor diğer taraftan bizler müdahale ediyoruz. Hemşehrilerimiz, muhtarlarımızla birlikte büyük bir sinerjiyle çalışma ortamını sağladık. İnşallah kısa sürede kontrol altına alınacaktır. Ancak bizim Balıkesir'imiz çok geniş bir coğrafya, buralarda piknik yapmak, gezmek oturmak veya bir yerden kalktığımız zaman muhakkak arkamıza bakmamız lazım. Bu bölgeler çok hassas. Havalar şu an kuru ve onun için yangına da çok meyilli bir noktada. Onun için bütün hemşehrilerimin, bütün misafirlerimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Burada canhıraş bütün itfaiye kahramanlarımız mücadele ediyor. Biz de dünden bu yana hiç durmadan dolaşıyoruz. Milletimizle birlikte itfaiyecilerimizle, AFAD'mızla, jandarmamızla, Valiliğimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşımız rahat etmeden ben rahat etmem. Milletimizin sıkıntıları bitmeden biz rahat edemeyiz. Böyle alıştık, böyle devam ediyoruz. Tüm ekibime, tüm arkadaşlarıma canhıraş çalışan tüm herkese muhtarlarımıza, tüm ekiplerimize, tüm kurumlarımıza bize destek veren tüm büyükşehir belediyelerimize teşekkür ediyorum. Herkese geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Öte yandan, devam eden Gömeç yangınına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda görev yapan ekip ve araç sayıları güncellendi.

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yangına 80 arazöz, 7 helikopter, 7 uçak, 3 iş makinesi ve 455 personelle müdahale edildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Gömeç’te orman yangını... Ahmet Akın: “En önemli çalışma yangının kontrol altına alınması” - Son Dakika

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