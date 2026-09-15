Balıkesir Gömeç'te site deposunda yangın çıktı, depo kullanılamaz halde
Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki Keremköy Mahallesi'nde bir siteye ait depoda çıkan yangın, itfaiyenin 3 araç ve 7 personelle müdahalesiyle söndürüldü. Yoğun duman ve alevlerin yükseldiği yangında depo kullanılamaz hale geldi, çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber: Sefer TALAY
(BALIKESİR) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir siteye ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yoğun duman ve alevlerin yükseldiği yangında depo kullanılamaz hale geldi.
Gömeç ilçesi Keremköy Mahallesi'ndeki Komşuada Sitesi'ne ait depoda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, yangının fark edilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye Gömeç İtfaiye Grup Amirliğinden 3 araç ve 7 personel sevk edildi.
Ekipler, alevli ve yoğun dumanlı şekilde yanan depoya müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları tamamlandı. Depo yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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